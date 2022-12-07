В Совфеде объяснили отсутствие указа Путина о завершении мобилизации

Сенатор Клишас: слово президента «сильнее» указа о завершении мобилизации

08 декабря 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Клишас подчеркнул, что в указе президента об окончании мобилизации нет необходимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России С точки зрения легитимности большей силой обладает слово президента РФ Владимира Путина, нежели подписанный им документ. Так отсутствие указа главы государства о завершении частичной мобилизации объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации», — сказал Клишас в интервью «Ведомостям». По словам сенатора, в соответствующем документе нет никакой необходимости. «Для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ», — пояснил собеседник. Как уточнил Клишас, власти не могут гарантировать, что новой волны мобилизации никогда не будет. Все решения будут приниматься исходя из текущей ситуации на Украине. «В конечном итоге его [президента] конституционной обязанностью является сохранение территориальной целостности России, поддержание ее суверенитета», — заключил член Совфеда. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. При этом, как отмечали в Кремле, Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации. Сам президент заверял, что в России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных не находятся в военных группировках, а проходят подготовку на полигонах, создавая необходимый боевой резерв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С точки зрения легитимности большей силой обладает слово президента РФ Владимира Путина, нежели подписанный им документ. Так отсутствие указа главы государства о завершении частичной мобилизации объяснил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу. Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации», — сказал Клишас в интервью «Ведомостям». По словам сенатора, в соответствующем документе нет никакой необходимости. «Для объявления новой волны мобилизации понадобится соответствующее решение президента, новый указ», — пояснил собеседник. Как уточнил Клишас, власти не могут гарантировать, что новой волны мобилизации никогда не будет. Все решения будут приниматься исходя из текущей ситуации на Украине. «В конечном итоге его [президента] конституционной обязанностью является сохранение территориальной целостности России, поддержание ее суверенитета», — заключил член Совфеда. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября и завершилась 28 октября. При этом, как отмечали в Кремле, Путин не будет подписывать указ о завершении мобилизации. Сам президент заверял, что в России нет никакой необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, сейчас 150 тысяч граждан из 300 тысяч призванных не находятся в военных группировках, а проходят подготовку на полигонах, создавая необходимый боевой резерв.