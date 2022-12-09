Вице-губернатор ХМАО дал наказ родителям в связи с гибелью детей при пожаре

10 декабря 2022 в 22:11 Размер текста - 17 +

Зам. губернатора ХМАО Алексей Шипилов выразил соболезнования родителям погибших детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов призвал родителей изучать со своими детьми правила поведения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом он написал в своем telegram-канале в связи с гибелью двоих детей при пожаре. «Всем родителям в назидание, не оставляйте своих детей одних дома. А если оставляете, учите, как себя правильно нужно вести в случае возникновения ЧС», — написал Алексей Шипилов в Telegram. Он выразил соболезнования родителям погибших детей и отметил, что случившееся является ужасной трагедией. Также Шипилов сообщил, что службы сработали оперативно, но детей спасти не удалось. Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Белый Яр, в садовом товариществе «Птицевод Севера», при возгорании деревянного дома погибли двое детей. На место происшествия выехал прокурор Сургутского района Александр Еременко. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов призвал родителей изучать со своими детьми правила поведения в чрезвычайных ситуациях (ЧС). Об этом он написал в своем telegram-канале в связи с гибелью двоих детей при пожаре. «Всем родителям в назидание, не оставляйте своих детей одних дома. А если оставляете, учите, как себя правильно нужно вести в случае возникновения ЧС», — написал Алексей Шипилов в Telegram. Он выразил соболезнования родителям погибших детей и отметил, что случившееся является ужасной трагедией. Также Шипилов сообщил, что службы сработали оперативно, но детей спасти не удалось. Ранее URA.RU рассказало, что в поселке Белый Яр, в садовом товариществе «Птицевод Севера», при возгорании деревянного дома погибли двое детей. На место происшествия выехал прокурор Сургутского района Александр Еременко. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.