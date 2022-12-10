Свердловчанин пьяным сел за руль без прав и попал в ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) пьяный 34-летний мужчина на Seat Ibiza без водительских прав врезался в линию электропередач (ЛЭП). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина на Seat Ibiza не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и наезд на электроопору. Установлено, что водитель не имеет права управления. У мужчины имелись явные признаки опьянения: резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы, невнятная речь», — рассказали в пресс-службе ведомства. Видео с места аварии появилось в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

ДТП произошло примерно в 21 час 10 декабря на Черноисточинском шоссе. В результате аварии мужчина получил множество ушибов, его доставили в больницу. За вождение без прав и отказ от прохождения медицинского освидетельствования свердловчанину теперь грозит либо арест от 10 до 15 суток, либо штраф — 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин на машине врезался в ЛЭП и перевернулся возле Артемовского. Водителя доставили в больницу с травмами различной степени.