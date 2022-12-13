В Екатеринбурге создадут аналог американского фестиваля Burning Man

В Екатеринбурге предложили провести фестиваль в честь основателя города Татищева

Когда именно появится русифицированный фестиваль имени Василия Татищева и как он будет проходить, не сообщается Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге может появится аналог американского фестиваля современного искусства Burning Man. Однако он будет посвящен основателю столицы Урала Василию Татищеву. С таким предложением выступил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев на заседании Совета неравнодушных, сообщает корреспондент URA.RU.

«Есть известный на весь мир Burning Man, где люди строят в пустыне город. На самом деле наследие Татищева в этом и состоит», — сообщил директор музея и припомнил как основатель Екатеринбурга смог построить города, которые стали хребтом России в XVIII веке.

На такое предложение откликнулся и депутат гордумы Александр Колесников: он заявил, что было бы неплохо популяризировать Татищева в широких массах и снять фильм «Татищев. Биография». Однако гендиректор «Центра сохранения и популяризации наследия Василия Татищева» Владимир Маленьких сообщил, что команда фонда уже занялась темой сьемок.

Фестиваль Burning Man ежегодно проходит летом в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США). На это время площадка превращается в место, где возводят масштабные арт-объекты современного искусства и необычные транспортные средства. Также на фестивале выступают музыканты и диджеи. Одними из участников Burning Man в 2022 году стали художники Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга. Они были единственными русскими прошлого года, которые попали в список победителей.