В челябинском городе МУП банкротит сам себя

Глава Каслей Екатерина Васенина банкротство МУПа связала с работой частных управляющих компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслях Челябинской области МУП «Город» инициировал собственное банкротство. Как URA.RU сообщила глава поселения Екатерина Васенина, финансовая несостоятельность предприятия связана с переходом домов под управление частных компаний.

«Пока решение о банкротстве не принято: иск рассматривается в суде. Банкротство пришлось инициировать после того, как в 2021 году коммерческая управляющая компания (УК) стала принимать под свое управление большие дома, оставляя в МУПе дома нерентабельные», — заявила URA.RU Васенина.

Кроме муниципальной, в Каслях действуют две частные УК: учрежденная Алексеем Тепляковым «УК «Каслинская», зарегистрированная по тому же адресу, что и МУП «Город»; и «Монолит» из Кыштыма. Теперь «Монолит» обратился в антимонопольную службу, попросив проверить конкурентов на нарушение порядка с переводом домов под свое управление без возможности выбора для жителей. Об этом URA.RU проинформировала директор Анна Каргина.

Предшественник «Города», компания ОАО «КРУИИКХ», также банкрот. Решением суда к субсидиарной ответственности по его долгам привлечен муниципалитет. Конкурсный управляющий Эдуард Тепляков ежемесячно пытается собрать кредиторов, но в последнее время кворум не собирается.

Сейчас из примерно 60 многоквартирных домов 33 находится под управлением «Монолита», проработавшего в Каслях полтора года. Васенина URA.RU сообщила, что в 2023 году властям придется вернуться к вопросу с УК. По закону власти обязаны назначить обслуживающую организацию для тех домов, жители которых не определятся со способом управления и выбором «управляйки».