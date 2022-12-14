14 декабря 2022

Пермскую школу эвакуировали из-за разлитого брома

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, знак, выход, противопожарная защита
Из здания школы вывели всех учащихся и сотрудников Фото:

В поселке Менделеево Карагайского района (Пермский край) сотрудников и учеников школы эвакуировали из-за разбитой колбы с бромом. Инцидент произошел во время урока химии.

«Инцидент произошел 14 декабря во время урока химии в восьмом классе. Во время опыта ученицы случайно столкнула со стола колбу с бромом, которая при падении разбилась. Учительница вывела детей из класса и сообщила всей школе о произошедшем, в итоге всех сотрудников и учащихся эвакуировали», — пишет «КП-Пермь».

По информации пресс-службы министерства образования региона, все учащиеся переведены на домашнее обучение. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выезжали на место разлива брома и установили, что угрозы жизни и здоровью нет. Они дали рекомендации по ликвидации последствия разлива ядовитого вещества.

Пары брома токсичны для людей. При содержании в воздухе 0,001 процента брома у людей начинается кровотечение из носа, может кружиться голова, раздражаются слизистые оболочки. Более сильная концентрация приводит к удушью и заболеваниям дыхательных путей. Также бром оказывает глубокое воздействие на лимфатические железы.

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В поселке Менделеево Карагайского района (Пермский край) сотрудников и учеников школы эвакуировали из-за разбитой колбы с бромом. Инцидент произошел во время урока химии. «Инцидент произошел 14 декабря во время урока химии в восьмом классе. Во время опыта ученицы случайно столкнула со стола колбу с бромом, которая при падении разбилась. Учительница вывела детей из класса и сообщила всей школе о произошедшем, в итоге всех сотрудников и учащихся эвакуировали», — пишет «КП-Пермь». По информации пресс-службы министерства образования региона, все учащиеся переведены на домашнее обучение. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выезжали на место разлива брома и установили, что угрозы жизни и здоровью нет. Они дали рекомендации по ликвидации последствия разлива ядовитого вещества. Пары брома токсичны для людей. При содержании в воздухе 0,001 процента брома у людей начинается кровотечение из носа, может кружиться голова, раздражаются слизистые оболочки. Более сильная концентрация приводит к удушью и заболеваниям дыхательных путей. Также бром оказывает глубокое воздействие на лимфатические железы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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