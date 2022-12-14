Пермскую школу эвакуировали из-за разлитого брома

15 декабря 2022 в 16:20 Размер текста - 17 +

Из здания школы вывели всех учащихся и сотрудников Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Менделеево Карагайского района (Пермский край) сотрудников и учеников школы эвакуировали из-за разбитой колбы с бромом. Инцидент произошел во время урока химии. «Инцидент произошел 14 декабря во время урока химии в восьмом классе. Во время опыта ученицы случайно столкнула со стола колбу с бромом, которая при падении разбилась. Учительница вывела детей из класса и сообщила всей школе о произошедшем, в итоге всех сотрудников и учащихся эвакуировали», — пишет «КП-Пермь». По информации пресс-службы министерства образования региона, все учащиеся переведены на домашнее обучение. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выезжали на место разлива брома и установили, что угрозы жизни и здоровью нет. Они дали рекомендации по ликвидации последствия разлива ядовитого вещества. Пары брома токсичны для людей. При содержании в воздухе 0,001 процента брома у людей начинается кровотечение из носа, может кружиться голова, раздражаются слизистые оболочки. Более сильная концентрация приводит к удушью и заболеваниям дыхательных путей. Также бром оказывает глубокое воздействие на лимфатические железы.

В поселке Менделеево Карагайского района (Пермский край) сотрудников и учеников школы эвакуировали из-за разбитой колбы с бромом. Инцидент произошел во время урока химии. «Инцидент произошел 14 декабря во время урока химии в восьмом классе. Во время опыта ученицы случайно столкнула со стола колбу с бромом, которая при падении разбилась. Учительница вывела детей из класса и сообщила всей школе о произошедшем, в итоге всех сотрудников и учащихся эвакуировали», — пишет «КП-Пермь». По информации пресс-службы министерства образования региона, все учащиеся переведены на домашнее обучение. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае выезжали на место разлива брома и установили, что угрозы жизни и здоровью нет. Они дали рекомендации по ликвидации последствия разлива ядовитого вещества. Пары брома токсичны для людей. При содержании в воздухе 0,001 процента брома у людей начинается кровотечение из носа, может кружиться голова, раздражаются слизистые оболочки. Более сильная концентрация приводит к удушью и заболеваниям дыхательных путей. Также бром оказывает глубокое воздействие на лимфатические железы.