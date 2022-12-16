Пермяк рассказал о сильном пожаре в Чкаловских банях

В центре Перми загорелся комплекс «Чкаловские бани»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Гоголя. Курган, мчс, деревянный дом, пожарная машина, заброшенный дом, пожар, огонь, ночь
Пожар удалось ликвидировать (архивное фото) Фото:

О том, что в центре Перми горит банный комплекс, URA.RU рассказал один из очевидцев случившегося. Инцидент произошел вечером 16 декабря.

«Пожар очень сильный — видно издалека. Горят Чкаловское бани», — поделился впечатлениями собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что прибывшие на место происшествия спасательные подразделения обнаружили, что горит кровля. Пожар ликвидировали в 21:22. Предварительная площадь — 40 квадратных метром. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

Прикамские спасатели напоминают, о том, что следует быть предельно внимательным и осторожным при обращении с огнем. В случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». При это нужно обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места возникновения пожара, а также свою фамилию.

Ранее в Перми посетители эвакуировались из ТЦ «Колизей Синема» после сообщения о пожарной тревоге. Об этом одна из них рассказала корреспонденту URA.RU, который находился на месте событий.

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О том, что в центре Перми горит банный комплекс, URA.RU рассказал один из очевидцев случившегося. Инцидент произошел вечером 16 декабря. «Пожар очень сильный — видно издалека. Горят Чкаловское бани», — поделился впечатлениями собеседник агентства. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщили, что прибывшие на место происшествия спасательные подразделения обнаружили, что горит кровля. Пожар ликвидировали в 21:22. Предварительная площадь — 40 квадратных метром. Погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. Прикамские спасатели напоминают, о том, что следует быть предельно внимательным и осторожным при обращении с огнем. В случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01». При это нужно обязательно указать наименование объекта защиты, адрес места возникновения пожара, а также свою фамилию. Ранее в Перми посетители эвакуировались из ТЦ «Колизей Синема» после сообщения о пожарной тревоге. Об этом одна из них рассказала корреспонденту URA.RU, который находился на месте событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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