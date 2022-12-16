Bloomberg: Киев рискует остаться без военной помощи из-за выборов в Словакии

17 декабря 2022 в 08:15 Размер текста - 17 +

Спонсирование оружием Украины со стороны Словакии будет прекращено после победы социал-демократической партии Фото: Карина Ванеш © URA.RU Поставки оружия на Украину стороны Словакии будут остановлены после победы социал-демократически партии на предстоящих выборах. Об этом сообщается в агентстве Bloomberg. «Лидируют, согласно опросам, социал-демократически партии „Голос“ Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо. Последний обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь», — сообщили в материале. Ранее правительство Словакии ушло в отставку 16 декабря. Сейчас рассматривается вариант проведения досрочных выборов весной 2023 года. Россия начала специльную военную операцию на территории Укрианы 24 ферваля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции, а также поставлять киеву оружие. Однако «обратный эффект» от санкций спровоцировал кризис в странах Европы. МИД Венгрии заявил, что кризис в Европе продлится до 2025 года. Путин позже заявил, что обвинения России в энергокризисе Европы являются попыткой переложить вину политиков. Это делается для того, чтобы защититься от возмущения своих граждан, сообщает газета «Взгляд».

Поставки оружия на Украину стороны Словакии будут остановлены после победы социал-демократически партии на предстоящих выборах. Об этом сообщается в агентстве Bloomberg. «Лидируют, согласно опросам, социал-демократически партии „Голос“ Питера Пеллегрини и SMER Роберта Фицо. Последний обещал прекратить поставки оружия на Украину и оказывать Киеву только гуманитарную помощь», — сообщили в материале. Ранее правительство Словакии ушло в отставку 16 декабря. Сейчас рассматривается вариант проведения досрочных выборов весной 2023 года. Россия начала специльную военную операцию на территории Укрианы 24 ферваля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции, а также поставлять киеву оружие. Однако «обратный эффект» от санкций спровоцировал кризис в странах Европы. МИД Венгрии заявил, что кризис в Европе продлится до 2025 года. Путин позже заявил, что обвинения России в энергокризисе Европы являются попыткой переложить вину политиков. Это делается для того, чтобы защититься от возмущения своих граждан, сообщает газета «Взгляд».