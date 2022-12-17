Жители крупных городов Украины сообщают о взрывах

Жители Одесской и Николаевской областей сообщают о взрывах
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В Одессе воздушная тревога Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Одесской и Николаевской сработали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Воздушная тревога. Вся область», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Кима в своем telegram-канале.

«В Одессе слышен взрыв, работа ПВО. Ждем подтверждения информации», — передает telegram-канал «Одесса Сейчас: новости».

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В Одесской и Николаевской сработали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ. «Воздушная тревога. Вся область», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Кима в своем telegram-канале. «В Одессе слышен взрыв, работа ПВО. Ждем подтверждения информации», — передает telegram-канал «Одесса Сейчас: новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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