Жители крупных городов Украины сообщают о взрывах

В Одессе воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Одесской и Николаевской сработали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Воздушная тревога. Вся область», — написал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Кима в своем telegram-канале.
«В Одессе слышен взрыв, работа ПВО. Ждем подтверждения информации», — передает telegram-канал «Одесса Сейчас: новости».
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