17 декабря 2022
16 декабря 2022

На челябинском термальном курорте умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, медпомощь, машина скорой помощи, медицинская печать
По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем Фото:

На термальном курорте в Еткульском районе Челябинской области «Термы „Александрия“» умер мужчина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, его тело извлечено из бассейна.

«По всей вероятности, мужчине стало плохо с сердцем, когда он был в бассейне. Администрация вызвала полицию», — рассказал источник.

По словам источника, ЧП произошло вечером 17 декабря. Криминальная версия не рассматривается. Мужчине было 55 лет.

Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. В колл-центре «Термы „Александрия“» на вопрос корреспондента URA.RU заявили, что комментарии по данному инциденту не дают.

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На термальном курорте в Еткульском районе Челябинской области «Термы „Александрия“» умер мужчина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, его тело извлечено из бассейна. «По всей вероятности, мужчине стало плохо с сердцем, когда он был в бассейне. Администрация вызвала полицию», — рассказал источник. По словам источника, ЧП произошло вечером 17 декабря. Криминальная версия не рассматривается. Мужчине было 55 лет. Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. В колл-центре «Термы „Александрия“» на вопрос корреспондента URA.RU заявили, что комментарии по данному инциденту не дают.
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© Служба новостей «URA.RU»
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