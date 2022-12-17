На челябинском термальном курорте умер мужчина

18 декабря 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На термальном курорте в Еткульском районе Челябинской области «Термы „Александрия“» умер мужчина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, его тело извлечено из бассейна. «По всей вероятности, мужчине стало плохо с сердцем, когда он был в бассейне. Администрация вызвала полицию», — рассказал источник. По словам источника, ЧП произошло вечером 17 декабря. Криминальная версия не рассматривается. Мужчине было 55 лет. Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. В колл-центре «Термы „Александрия“» на вопрос корреспондента URA.RU заявили, что комментарии по данному инциденту не дают.

На термальном курорте в Еткульском районе Челябинской области «Термы „Александрия“» умер мужчина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, его тело извлечено из бассейна. «По всей вероятности, мужчине стало плохо с сердцем, когда он был в бассейне. Администрация вызвала полицию», — рассказал источник. По словам источника, ЧП произошло вечером 17 декабря. Криминальная версия не рассматривается. Мужчине было 55 лет. Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. В колл-центре «Термы „Александрия“» на вопрос корреспондента URA.RU заявили, что комментарии по данному инциденту не дают.