На челябинском термальном курорте умер мужчина

По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем
На термальном курорте в Еткульском районе Челябинской области «Термы „Александрия“» умер мужчина. Как сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах, его тело извлечено из бассейна.
«По всей вероятности, мужчине стало плохо с сердцем, когда он был в бассейне. Администрация вызвала полицию», — рассказал источник.
По словам источника, ЧП произошло вечером 17 декабря. Криминальная версия не рассматривается. Мужчине было 55 лет.
Правоохранительные органы от комментариев воздерживаются. В колл-центре «Термы „Александрия“» на вопрос корреспондента URA.RU заявили, что комментарии по данному инциденту не дают.
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