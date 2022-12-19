19 декабря 2022

Гендиректора пермской строительной компании обвиняют в краже 13 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор выводил деньги компании на свои счета Фото:

Генерального директора крупной строительной организации в Перми обвиняют в краже 13 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность генерального директора, в период с января 2017 года по май 2019 года вывел со счетов компании около 13 миллионов рублей. В частности, он заключал фиктивные сделки и переводил на свои счета деньги, принадлежащие компании», — сообщается в ведомстве.

Действия обвиняемого привели к банкротству компании и причинили крупный материальный ущерб. Гендиректора обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «преднамеренное банкротство, совершенное с причинением крупного ущерба». Уголовное дело направят в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что следователи задержали замглавы Дзержинского района города Перми Николая Ракинцева после допроса. Он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

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Генерального директора крупной строительной организации в Перми обвиняют в краже 13 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «По версии следствия, обвиняемый, занимая должность генерального директора, в период с января 2017 года по май 2019 года вывел со счетов компании около 13 миллионов рублей. В частности, он заключал фиктивные сделки и переводил на свои счета деньги, принадлежащие компании», — сообщается в ведомстве. Действия обвиняемого привели к банкротству компании и причинили крупный материальный ущерб. Гендиректора обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «преднамеренное банкротство, совершенное с причинением крупного ущерба». Уголовное дело направят в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Ранее URA.RU писало, что следователи задержали замглавы Дзержинского района города Перми Николая Ракинцева после допроса. Он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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