Гендиректора пермской строительной компании обвиняют в краже 13 миллионов рублей

Гендиректор выводил деньги компании на свои счета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генерального директора крупной строительной организации в Перми обвиняют в краже 13 миллионов рублей. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, обвиняемый, занимая должность генерального директора, в период с января 2017 года по май 2019 года вывел со счетов компании около 13 миллионов рублей. В частности, он заключал фиктивные сделки и переводил на свои счета деньги, принадлежащие компании», — сообщается в ведомстве.

Действия обвиняемого привели к банкротству компании и причинили крупный материальный ущерб. Гендиректора обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ «преднамеренное банкротство, совершенное с причинением крупного ущерба». Уголовное дело направят в Ленинский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Ранее URA.RU писало, что следователи задержали замглавы Дзержинского района города Перми Николая Ракинцева после допроса. Он был допрошен в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.