Историю Екатеринбурга возродили в цифровом формате

Ученые УрФУ воссоздали различные периоды из истории Екатеринбурга в цифровом формате

В УрФУ создана молодежная научная лаборатория цифровых технологий в историко-культурных исследованиях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) c помощью цифровых технологий воссоздали различные периоды из истории Екатеринбурга. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«В УрФУ создана молодежная научная лаборатория цифровых технологий в историко-культурных исследованиях. Филологи создают базы данных фольклорного и топонимического архивов УрФУ, которые в будущем планируется поместить на сайт. Базы сделают доступнее уральские фольклорные тексты, собранные за 70 лет экспедиционной работы наших ученых. Историки создают интерактивные карты, игры и другие проекты», — сказано в сообщении.

Сейчас ведется работа с протоколами Екатеринбургской городской думы XIX — начала XX века. «Мы планируем сделать цифровой ресурс, чтобы наглядно визуализировать данные. В планах визуализировать решения, которые принимала Городская дума, и наложить их результат на карту Екатеринбурга, показать, как город менялся в связи с принятыми решениями», — отметили в вузе.