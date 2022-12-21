21 декабря 2022

В пермской деревне строительная фирма бесплатно раздает дрова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Древесину можно использовать для растопки печей Фото:

Строительное предприятие «ГК Промбизнес-Пермь», расположенное в деревне Ермаши, предлагает всем желающим запастись бесплатными дровами. Речь о горбыле, который остается после изготовления древесного бруса. Отходы производства пригодятся для растопки печей. Также из горбыля можно сделать забор, рассказали URA.RU в стройфирме.

«У нас одновременно работают четыре пилорамы, отходов остается много. К пяти вечера можно приезжать и забирать. Но поскольку желающих много, лучше заранее звонить и уточнять о наличии горбыля. Древесина еловая», — пояснили корреспонденту агентства в компании.

Горбыль заранее распилен на части длиной 2-3 метра для складирования его в кузов грузовика. В компании также предлагают платную доставку дров собственным транспортом в любые районы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми магазин сетевого гиганта бесплатно раздает просроченный товар. Соответствующее объявление было опубликовано в соцсетях.

Из горбыля можно сделать крепкий деревенский забор
Фото:

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Строительное предприятие «ГК Промбизнес-Пермь», расположенное в деревне Ермаши, предлагает всем желающим запастись бесплатными дровами. Речь о горбыле, который остается после изготовления древесного бруса. Отходы производства пригодятся для растопки печей. Также из горбыля можно сделать забор, рассказали URA.RU в стройфирме. «У нас одновременно работают четыре пилорамы, отходов остается много. К пяти вечера можно приезжать и забирать. Но поскольку желающих много, лучше заранее звонить и уточнять о наличии горбыля. Древесина еловая», — пояснили корреспонденту агентства в компании. Горбыль заранее распилен на части длиной 2-3 метра для складирования его в кузов грузовика. В компании также предлагают платную доставку дров собственным транспортом в любые районы. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми магазин сетевого гиганта бесплатно раздает просроченный товар. Соответствующее объявление было опубликовано в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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