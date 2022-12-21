В пермской деревне строительная фирма бесплатно раздает дрова. Фото

22 декабря 2022 в 17:48 Размер текста - 17 +

Древесину можно использовать для растопки печей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Строительное предприятие «ГК Промбизнес-Пермь», расположенное в деревне Ермаши, предлагает всем желающим запастись бесплатными дровами. Речь о горбыле, который остается после изготовления древесного бруса. Отходы производства пригодятся для растопки печей. Также из горбыля можно сделать забор, рассказали URA.RU в стройфирме. «У нас одновременно работают четыре пилорамы, отходов остается много. К пяти вечера можно приезжать и забирать. Но поскольку желающих много, лучше заранее звонить и уточнять о наличии горбыля. Древесина еловая», — пояснили корреспонденту агентства в компании. Горбыль заранее распилен на части длиной 2-3 метра для складирования его в кузов грузовика. В компании также предлагают платную доставку дров собственным транспортом в любые районы. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми магазин сетевого гиганта бесплатно раздает просроченный товар. Соответствующее объявление было опубликовано в соцсетях. Из горбыля можно сделать крепкий деревенский забор Фото: сайт «Авито»

Строительное предприятие «ГК Промбизнес-Пермь», расположенное в деревне Ермаши, предлагает всем желающим запастись бесплатными дровами. Речь о горбыле, который остается после изготовления древесного бруса. Отходы производства пригодятся для растопки печей. Также из горбыля можно сделать забор, рассказали URA.RU в стройфирме. «У нас одновременно работают четыре пилорамы, отходов остается много. К пяти вечера можно приезжать и забирать. Но поскольку желающих много, лучше заранее звонить и уточнять о наличии горбыля. Древесина еловая», — пояснили корреспонденту агентства в компании. Горбыль заранее распилен на части длиной 2-3 метра для складирования его в кузов грузовика. В компании также предлагают платную доставку дров собственным транспортом в любые районы. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми магазин сетевого гиганта бесплатно раздает просроченный товар. Соответствующее объявление было опубликовано в соцсетях.