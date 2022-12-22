22 декабря 2022

Раскрытый агент СБУ ранее сбежал из РФ после поджога пермской приемной Медведева

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелков сбежал до вынесения приговора Фото:

Дмитрий Стрелков, пытавшийся совместно с СБУ организовать теракт в Перми, ранее был осужден за поджог местной приемной бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2017 году. Он сбежал в 2019 году, до вынесения приговора по делу о поджоге, и до сих пор находится в розыске.

«Суд приговорил Стрелкова к семи годам колонии общего режима, Зырянова — к пяти годам колонии строго режима. При этом оба они не пришли на судебное заседание и были объявлены в розыск», — сообщало ранее URA.RU. Два других фигуранта дела тогда получили условные сроки.

После побега Стрелкову удалось выехать на Украину, где он был завербован СБУ, сообщили в ФСБ. Сейчас преступник является активным участником крайне правой экстремисткой организации «Национал социализм/ Белая власть», которая запрещена в России. На Украине Стрелков завербовал россиян Михаила Соколова и Алексея Гашева. Они должны были устроить в Перми диверсии и теракты, которые были предотвращены ФСБ. О разоблачении преступной агентурной сети Федеральная служа безопасности сообщила сегодня 23 декабря. Сейчас организатор объявлен в межгосударственный, федеральный и всероссийский розыск.

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Дмитрий Стрелков, пытавшийся совместно с СБУ организовать теракт в Перми, ранее был осужден за поджог местной приемной бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2017 году. Он сбежал в 2019 году, до вынесения приговора по делу о поджоге, и до сих пор находится в розыске. «Суд приговорил Стрелкова к семи годам колонии общего режима, Зырянова — к пяти годам колонии строго режима. При этом оба они не пришли на судебное заседание и были объявлены в розыск», — сообщало ранее URA.RU. Два других фигуранта дела тогда получили условные сроки. После побега Стрелкову удалось выехать на Украину, где он был завербован СБУ, сообщили в ФСБ. Сейчас преступник является активным участником крайне правой экстремисткой организации «Национал социализм/ Белая власть», которая запрещена в России. На Украине Стрелков завербовал россиян Михаила Соколова и Алексея Гашева. Они должны были устроить в Перми диверсии и теракты, которые были предотвращены ФСБ. О разоблачении преступной агентурной сети Федеральная служа безопасности сообщила сегодня 23 декабря. Сейчас организатор объявлен в межгосударственный, федеральный и всероссийский розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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