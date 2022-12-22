Мэр Екатеринбурга исполнит мечту ребенка

23 декабря 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнили желания детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнят желания детей. Они стали участниками всероссийской акции «Елка желаний» в парке «Россия — моя история». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «Организаторы акции установили ель, на которой были шары с желаниями детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Руководители города сняли эти шарики, чтобы исполнить детские мечты. Алексею Орлову досталось желание мальчика по имени Антон, который хочет посетить дельфинарий», — рассказали в департаменте информационное политики. Градоначальник отметил, что давно хочет там побывать. «Вот мы вместе с Антоном это и сделаем», — дополнил он. Ранее агентство сообщало, что бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнят желания детей. Они стали участниками всероссийской акции «Елка желаний» в парке «Россия — моя история». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «Организаторы акции установили ель, на которой были шары с желаниями детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Руководители города сняли эти шарики, чтобы исполнить детские мечты. Алексею Орлову досталось желание мальчика по имени Антон, который хочет посетить дельфинарий», — рассказали в департаменте информационное политики. Градоначальник отметил, что давно хочет там побывать. «Вот мы вместе с Антоном это и сделаем», — дополнил он. Ранее агентство сообщало, что бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки.