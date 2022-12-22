22 декабря 2022

Мэр Екатеринбурга исполнит мечту ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя карета у администрации Екатеринбурга. Екатеринбург, орлов алексей
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнили желания детей Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнят желания детей. Они стали участниками всероссийской акции «Елка желаний» в парке «Россия — моя история». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга.

«Организаторы акции установили ель, на которой были шары с желаниями детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Руководители города сняли эти шарики, чтобы исполнить детские мечты. Алексею Орлову досталось желание мальчика по имени Антон, который хочет посетить дельфинарий», — рассказали в департаменте информационное политики.

Градоначальник отметил, что давно хочет там побывать. «Вот мы вместе с Антоном это и сделаем», — дополнил он.

Ранее агентство сообщало, что бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов совместно с его заместителями исполнят желания детей. Они стали участниками всероссийской акции «Елка желаний» в парке «Россия — моя история». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Екатеринбурга. «Организаторы акции установили ель, на которой были шары с желаниями детей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Руководители города сняли эти шарики, чтобы исполнить детские мечты. Алексею Орлову досталось желание мальчика по имени Антон, который хочет посетить дельфинарий», — рассказали в департаменте информационное политики. Градоначальник отметил, что давно хочет там побывать. «Вот мы вместе с Антоном это и сделаем», — дополнил он. Ранее агентство сообщало, что бизнесмены исполнили новогодние пожелания мэра Екатеринбурга. В 2022 году бизнесменам посоветовали сменить тактику и использовать в украшениях елочные ветки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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