Екатеринбуржцам раскрыли, как будут работать больницы в новогодние праздники 2023

Графики работы медучреждений Екатеринбурга в зимние каникулы появятся к 30 декабря

В медучреждениях Екатеринбурга начали утверждать рабочие графики на Новый год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В медучреждениях Екатеринбурга начали утверждать рабочие графики на новогодние каникулы. Подавляющее большинство из них подготовят информацию только к 30 декабря. URA.RU публикует список больниц, которые уже разместили информацию о графиках работы в праздничные дни на официальных сайтах.

Городская клиническая больница №40

С 31 декабря по 8 января включительно консультативно-диагностическая поликлиника ГКБ №40 не работает. Приемы возобновятся только с 9 января по предварительной записи. Все стационарные отделения в праздничные дни функционируют без изменений.

Свердловский областной онкологический диспансер

С 31 декабря по 4 января в медучрежении выходные дни. 4,5,6 января больница работает с 8.00 до 14.00. С 9 января онкоцентр работает в обычном режиме. Госпитализация пациентов в отделения стационара в период новогодних праздничных дней будет проводиться 3,4,5,6 января по обычному графику.

Свердловская областная клиническая больница №1

Консультативно-диагностическая поликлиника с 31 декабря по 8 января не работает. В новогодние праздники хозрасчетная поликлиника работает по графику: 30 декабря — с 8:00 до 16:00; 31 декабря и 2 января — выходные дни; 3, 4, 5, 6 января — с 9:00 до 14:00; 7 и 8 января — выходные дни.

Центральная городская клиническая больница №3

В новогодние и праздничные дни в ГАУЗ СО ЦГКБ №3 Екатеринбурга реабилитационные стационары продолжат работать в круглосуточном режиме. Пациенты будут госпитализироваться согласно маршрутизации. Неотложная медицинская помощь прикрепленному населению будет оказываться с 8.00 до 22.00, обслуживая вызова на дому и оказывая медицинскую помощь в отдалении неотложной и паллиативной помощи.

Детская городская поликлиника №13 (травмпункт)

Время работы: 8:00 — 19:30 ежедневно. Если вашему ребенку понадобится помощь в нерабочее время, его осмотрит любой ближайший травмпункт для взрослых по месту жительства.

В свердловском минздраве URA.RU заявили, что учреждения сами доводят до пациентов график работы в январские праздники. «Стационары медицинских организаций работают круглосуточно 365 дней в году. Графики работы поликлиник публикуются на сайтах медицинских организаций», — отметили в ведомстве.

Праздники в январе 2023-го продлятся восемь дней: с 1 по 8 января. К ним стоит прибавить последний в 2022 году день, так как 31 декабря — это суббота, когда многим не нужно выходить на работу. Поэтому отдыхать в честь Нового года получится в сумме девять дней.