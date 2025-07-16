Свердловчане будут ездить в Москву за 17 часов: как строили «путинский автобан» в регионе

В Свердловской области официально открыли долгожданный 275-километровый участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Дюртюли до Ачита. Это один из самых протяженных отрезков новой магистрали, соединяющей Москву с Уралом. Строительство началось ещё в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина, сроки открытия двигались несколько раз, а сопровождалась стройка большими пробками на Пермском тракте, в который «влилась» М-12). Подробнее о свердловском участке путинского автобана — в сбойке URA.RU.
Откуда взялся проект
Изначально трасса М-12 задумывалась как скоростная дорога от Москвы до Казани. О проекте в 2020 году объявил премьер-министр Михаил Мишустин, назвав его крупнейшей стройкой в дорожной сфере на ближайшие годы. Уже спустя год, в 2021-м, президент Владимир Путин поручил продлить план маршрута до Екатеринбурга, а позднее стало известно, что трасса дойдет и до Тюмени. После этого магистраль получила неофициальное название — «путинский автобан».
Участок Дюртюли — Ачит стал третьим этапом строительства. Он пересекает территорию сразу трёх регионов — Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. В последнем дорога встраивается в Пермский тракт (Р-242 Пермь — Екатеринбург). Изначально планировалось, что весь маршрут до Екатеринбурга будет готов к концу 2024 года. В рамках этапа предусматривалось строительство двух транспортных развязок, пяти мостов и семи путепроводов.
К апрелю 2024 года готовность отрезка в Свердловской области достигла примерно 50%. В ноябре того же года вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о завершении основных строительных работ.
Что мешало сдать вовремя
Открытие М-12 неоднократно сдвигалось. Изначально планировалось, что полностью ее откроют к концу 2024 года. Но затем сроки перенесли — на июнь 2025 года.
Работы, в частности, двигались из-за неблагоприятных погодных условий. Особенно сложно пришлось в Башкортостане, где выпало рекордное количество осадков, что замедлило темпы работ. Дополнительные трудности вызвали торфяники, которые не были учтены на этапе проектирования и были обнаружены уже во время строительства трассы.
Проблемы возникали и на уровне подрядчиков. Субподрядные организации сообщали о задержках выплат зарплат. При этом в «Автодоре» настаивали, что финансирование осуществляется своевременно и без перебоев. Ранее URA.RU сообщало о ситуации в Бутурлинском районе Нижегородской области, где около полутора тысяч строителей отказались работать из-за задержек зарплаты на месяц. Генеральный подрядчик — компания «Автодор» — утверждал, что переводы делались субподрядчику «Сиарсиси Рус», однако представители последнего отмечали отсутствие объяснений по задержкам. Несмотря на это, выплаты строителям в итоге были произведены с опозданием.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков (ныне бывший) обещал, что в регионе подобные ситуации не повторятся. Открытие участка, тем не менее, тоже переносили с конца 2024 года несколько раз, в том числе на июнь. 9 июля врио губернатора Денис Паслер обещал, что трассу откроют уже очень-очень скоро.
Как новая трасса решает проблему пробок
Открытие нового участка М-12 разгрузит направление между Казанью и Екатеринбургом. Согласно оценкам дорожников, путь между этими городами сократится почти вдвое — с 35 до 17 часов. Это стало возможным благодаря обходу населённых пунктов, отсутствию светофоров и увеличенной пропускной способности.
До ввода трассы в эксплуатацию на старом Пермском тракте регулярно фиксировались заторы. Ранее URA.RU сообщало о пробках длиной до 20 километров. Водители нередко теряли часы из-за аварий, ремонта и узких участков дороги.
Помимо снижения нагрузки на существующую сеть, магистраль повысила комфорт и безопасность. В перспективе трасса продолжит расширяться в сторону Тюмени и Омска, что ещё больше снизит риск пробок на восточном направлении. На строительство участка от Дюртюли до Ачита закладывали 260 млрд рублей.
Сколько будет стоить проехать по свердловскому участку «путинского автобана»
Согласно данным на сайте компании, за пройденные 280 километров пути по «путинской трассе» на легковом автомобиле без прицепа придется заплатить 1713 рублей, а при участии в специальной программе лояльности — 1456 рублей. На дорогу уйдет примерно 6,5 часов.
Для примера, чтобы проехать от Дюртюли до Ачита по бесплатной дороге, придется затратить более семи часов. Общее расстояние из-за объездов составит 484 километра.
Открытие участка
Вечером 16 июля Владимир Путин, президент Российской Федерации, в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового участка автомагистрали. В открытии также участвовал временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер.
«Сегодня [16 июля] мы открываем новый участок дороги, он станет важной частью трассы М-12 „Восток“. С его введением в строй современная магистраль свяжет Москву с Екатеринбургом, ведущим научным и культурным центром России», — сказал Путин по ВКС.
Паслер поблагодарил президента за новую трассу из Екатеринбурга в Москву. «Для Свердловской области М-12 — это новый инфраструктурный фарватер, по которому будет двигаться экономика региона. Для людей — это комфорт, удобство, безопасность. Для бизнеса — мощный импульс для развития инвестиций и повышения конкурентоспособности. От всех уральцев выразил благодарность Президенту и Правительству за большую поддержку региона, развитие дорожной инфраструктуры и транспортной доступности страны», — отметил Паслер в своем telegram-канале.
«Запуск нового участка позволит существенно сократить время в пути от уральской столицы до городов Поволжья и Центральной России, а значит откроет новые возможности для развития межрегионального сотрудничества. Однако впереди ещё немало работы — магистраль должна продлиться до Тюмени. Строительство дорожной инфраструктуры напрямую влияет на улучшение качества жизни уральцев», — отметил полпред президента в УрФО Артем Жога.
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