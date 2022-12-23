Челябинский губернатор утвердил выплаты на обучение детей-инвалидов

Компенсация предоставляется муниципалитетом ежемесячно по месту проживания Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, которое утверждает размер и порядок выплаты родителям за обучение детей-инвалидов на дому. Соответствующий документ размещен 23 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить порядок выплаты и размер компенсации расходов родителей (законных представителей) на организацию обучения детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам общего образования, в форме семейного образования и самообразования. Настоящее постановление подлежит опубликованию», — говорится в документе.

Как следует из постановления, компенсация предоставляется муниципалитетом ежемесячно по месту проживания ребенка-инвалида. Получателем выплаты является один из родителей или законных представителей, взявший на себя обязательство по организации обучения ребенка.

Ежемесячно родители будут получать в городах Челябинской области 4 тысячи 883 рубля за организацию обучения ребенка до трех лет и 2 тысячи 343 рубля за детей от трех лет и старше. Чуть ниже эта сумма в сельской местности региона — 4 тысячи 594 рубля и 2 тысячи 335 рублей в зависимости от возраста особенного ребенка. В таких закрытых городах как Снежинск и Озерск эти выплаты на порядок выше — 6 тысяч 495 и 3 тысячи 222 рублей соответственно.