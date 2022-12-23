Командир спецподразделения рассказал о своих детях, участвующих в СВО. Видео

Командир Лопатин: старший сын принял самостоятельное решение начать службу в моем подразделении

23 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Сын командира сам принял решение вступить в подразделение Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сын командира группы спецназначения Степана Лопатина с позывным «Злой» несет службу в подразделении своего отца. Такое решение он принял самостоятельно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир. «У меня два сына и в моем подразделении теперь старший тоже служит», — сказал Лопатин. Командир подчеркнул, что решение начать службу в подразделении сын принял самостоятельно. Степан Лопатин заявил о чувстве гордости за своего сына и назвал его настоящим патриотом своей страны. Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — денацификация и демилитаризация, а также помощь ДНР, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных жителей.

Сын командира группы спецназначения Степана Лопатина с позывным «Злой» несет службу в подразделении своего отца. Такое решение он принял самостоятельно. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам командир. «У меня два сына и в моем подразделении теперь старший тоже служит», — сказал Лопатин. Командир подчеркнул, что решение начать службу в подразделении сын принял самостоятельно. Степан Лопатин заявил о чувстве гордости за своего сына и назвал его настоящим патриотом своей страны. Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — денацификация и демилитаризация, а также помощь ДНР, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных жителей.