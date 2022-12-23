На трассе организовано движение по обочине
Движение на трассе М5 в Челябинской области в пятницу вечером оказалось заблокировано из-за ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, там столкнулись два грузовых автомобиля.
«На 1614-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории республики Башкортостан произошло столкновение двух грузовых автомобилей (город Усть-Катав — поселок Кропачева). Всех водителей просим заранее выбирать маршрут», — уточнили в ведомстве.
Спецтехника расчистила обочину, чтобы по ней могли проехать легковые автомобили. Дорожные службы готовятся отбуксировать большегрузы, чтобы освободить трассу для движения.
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