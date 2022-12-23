Челябинская трасса оказалась заблокирована из-за столкновения двух грузовиков. Фото

На границе Челябинской области с Башкирией затруднено движение из-за ДТП
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Стрежевская переправа. Излучинск, зима, трасса
На трассе организовано движение по обочине Фото:

Движение на трассе М5 в Челябинской области в пятницу вечером оказалось заблокировано из-за ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, там столкнулись два грузовых автомобиля.

«На 1614-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории республики Башкортостан произошло столкновение двух грузовых автомобилей (город Усть-Катав — поселок Кропачева). Всех водителей просим заранее выбирать маршрут», — уточнили в ведомстве.

Спецтехника расчистила обочину, чтобы по ней могли проехать легковые автомобили. Дорожные службы готовятся отбуксировать большегрузы, чтобы освободить трассу для движения.

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Движение на трассе М5 в Челябинской области в пятницу вечером оказалось заблокировано из-за ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, там столкнулись два грузовых автомобиля. «На 1614-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории республики Башкортостан произошло столкновение двух грузовых автомобилей (город Усть-Катав — поселок Кропачева). Всех водителей просим заранее выбирать маршрут», — уточнили в ведомстве. Спецтехника расчистила обочину, чтобы по ней могли проехать легковые автомобили. Дорожные службы готовятся отбуксировать большегрузы, чтобы освободить трассу для движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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