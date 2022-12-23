На границе Челябинской области с Башкирией затруднено движение из-за ДТП

На трассе организовано движение по обочине Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Движение на трассе М5 в Челябинской области в пятницу вечером оказалось заблокировано из-за ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, там столкнулись два грузовых автомобиля.

«На 1614-м километре автодороги Москва-Челябинск на территории республики Башкортостан произошло столкновение двух грузовых автомобилей (город Усть-Катав — поселок Кропачева). Всех водителей просим заранее выбирать маршрут», — уточнили в ведомстве.

Спецтехника расчистила обочину, чтобы по ней могли проехать легковые автомобили. Дорожные службы готовятся отбуксировать большегрузы, чтобы освободить трассу для движения.

Госавтоинспекция по Челябинской области