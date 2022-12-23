23 декабря 2022

В свердловском городе снегоуборочная машина врезалась в иномарку. Видео

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Снегопад. Курган, снег, уборка снега, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, снегоуборочная техника, зима
В Первоуральске водитель спецтехники врезался в легковушку, не увидев ее в слепой зоне Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) снегоуборочный автомобиль врезался в иномарку. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Легковушка слишком близко приблизилась к снегоуборочной технике на перекрестке. Водитель спецтехники решил сдать назад и не заметил автомобиль, который был у него в слепой зоне, следует из видео, опубликованного в сообществе «Видеорегистратор|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 23 декабря возле остановки «Стародубный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Первоуральске (Свердловская область) снегоуборочный автомобиль врезался в иномарку. Об этом сообщили очевидцы в соцсети. Легковушка слишком близко приблизилась к снегоуборочной технике на перекрестке. Водитель спецтехники решил сдать назад и не заметил автомобиль, который был у него в слепой зоне, следует из видео, опубликованного в сообществе «Видеорегистратор|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла вечером 23 декабря возле остановки «Стародубный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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