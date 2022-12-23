В Первоуральске водитель спецтехники врезался в легковушку, не увидев ее в слепой зоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) снегоуборочный автомобиль врезался в иномарку. Об этом сообщили очевидцы в соцсети.

Легковушка слишком близко приблизилась к снегоуборочной технике на перекрестке. Водитель спецтехники решил сдать назад и не заметил автомобиль, который был у него в слепой зоне, следует из видео, опубликованного в сообществе «Видеорегистратор|Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла вечером 23 декабря возле остановки «Стародубный». Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.