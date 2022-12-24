Источник рассказал, когда в Екатеринбурге откроют магазины Zara под новым брендом

Новые магазины Zara в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года

25 декабря 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

Сотрудник магазина рассказал, что новые магазины могут появиться в феврале 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Екатеринбурге магазины Zara под новым брендом могут открыться в феврале или марте 2023 года. Поставки будет осуществлять новый владелец сети. Об этом рассказал один из сотрудников магазина, ссылаясь на информацию от руководства. «Новые магазины Zara в Екатеринбурге могут открыться в марте или феврале следующего года. Новый владелец будет осуществлять поставки самостоятельно», — цитирует собеседника telegram-канал «Екатское Чтиво». По информации сотрудника магазина, в открывшихся магазинах представят новые коллекции одежды. Все остатки прежних коллекций сейчас распродаются на маркетплейсах. Такое долгое ожидание поставок связано со сменой юридического лица, владеющего сетью магазинов, сообщает «Екатское Чтиво». Теперь ритейлер принадлежит АО «Новая мода». Новое название магазина пока не известно. После начатой Россией спецоперации на Украине многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка. О том, что Zara останется в РФ, стало известно 25 октября, пишет RT. Сообщалось, что магазины Zara в России хотят переименовать в «Z». После этого, стало известно, что магазины Zara под новым брендом откроются в РФ в марте 2023 года.

В Екатеринбурге магазины Zara под новым брендом могут открыться в феврале или марте 2023 года. Поставки будет осуществлять новый владелец сети. Об этом рассказал один из сотрудников магазина, ссылаясь на информацию от руководства. «Новые магазины Zara в Екатеринбурге могут открыться в марте или феврале следующего года. Новый владелец будет осуществлять поставки самостоятельно», — цитирует собеседника telegram-канал «Екатское Чтиво». По информации сотрудника магазина, в открывшихся магазинах представят новые коллекции одежды. Все остатки прежних коллекций сейчас распродаются на маркетплейсах. Такое долгое ожидание поставок связано со сменой юридического лица, владеющего сетью магазинов, сообщает «Екатское Чтиво». Теперь ритейлер принадлежит АО «Новая мода». Новое название магазина пока не известно. После начатой Россией спецоперации на Украине многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка. О том, что Zara останется в РФ, стало известно 25 октября, пишет RT. Сообщалось, что магазины Zara в России хотят переименовать в «Z». После этого, стало известно, что магазины Zara под новым брендом откроются в РФ в марте 2023 года.