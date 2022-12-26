МЧС: в Коми загорелась нефтедобывающая шахта

В нефтешахте №3 НШПП «Яреганефть» произошло заадымление, уточнили в МЧС
На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.
«В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП „Яреганефть“, задымление в уклонном блоке 2Т-4», — уточнили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС. На место ЧП направлены спасатели.
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