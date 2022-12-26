МЧС: в Коми загорелась нефтедобывающая шахта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрелы Донецка. Донецк, мчс
В нефтешахте №3 НШПП «Яреганефть» произошло заадымление, уточнили в МЧС Фото:

На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.

«В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП „Яреганефть“, задымление в уклонном блоке 2Т-4», — уточнили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС. На место ЧП направлены спасатели.

В Кемеровской области 24 декабря загорелся приют. А 25 декабря пришли сообщения о пожаре на Кубани.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

На нефтедобывающей шахте в Коми произошло задымление. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС. «В 14.55 в нефтешахте №3 НШПП „Яреганефть“, задымление в уклонном блоке 2Т-4», — уточнили в ведомстве. Их слова приводит ТАСС. На место ЧП направлены спасатели. В Кемеровской области 24 декабря загорелся приют. А 25 декабря пришли сообщения о пожаре на Кубани.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...