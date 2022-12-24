В МЧС РФ назвали возможные причины пожара в приюте в Кемерово

МЧС РФ: пожар в приюте Кемерово мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации оборудования
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, пожарная машина, чс, мчс россии, пожарные
Когда спасатели прибыли на место, все здание уже было охвачено огнем Фото:

Причиной пожара в приюте Кемерово могло стать ненадлежащее использование электрооборудования. Об этом заявили в МЧС России.

«Одна из причин — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Там также отметили, что о пожаре очень поздно сообщили в МЧС. Когда первые подразделения прибыли на место, все здание уже было охвачено огнем.

О пожаре в кемеровском приюте стало известно 24 декабря. В результате трагедии погибли 22 человека, сообщает VSE42.Ru. В городе начались плановые рейды по пожарной безопасности в домах частного сектора, передает A42.Ru.

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Причиной пожара в приюте Кемерово могло стать ненадлежащее использование электрооборудования. Об этом заявили в МЧС России. «Одна из причин — нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна», — сообщили в telegram-канале МЧС России. Там также отметили, что о пожаре очень поздно сообщили в МЧС. Когда первые подразделения прибыли на место, все здание уже было охвачено огнем. О пожаре в кемеровском приюте стало известно 24 декабря. В результате трагедии погибли 22 человека, сообщает VSE42.Ru. В городе начались плановые рейды по пожарной безопасности в домах частного сектора, передает A42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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