Кадыров подвел итоги уходящего года

Кадыров: Россия достигла успехов в борьбе с фашизмом и сатанизмом в 2022 году

26 декабря 2022 в 23:56 Размер текста - 17 +

Кадыров назвал главный результат прошедших месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В уходящем 2022 году Россия столкнулась как с радостными, так и с горестными событиями, но главное — это несмотря на трудности продолжать развиваться дальше. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети. «Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась страна, нам все же удается двигаться вперед. И что немаловажно, развиваться дальше. Мы достигли успехов по многим направлениям. Но самое главное — мы достигли единства в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад», — написал он в telegram-канале . Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что России говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Известно, что 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине, назвали специальную операцию на Украине главным событием 2022 года.

В уходящем 2022 году Россия столкнулась как с радостными, так и с горестными событиями, но главное — это несмотря на трудности продолжать развиваться дальше. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в соцсети. «Уходящий год был непростым и полон событий: горестных и радостных. Несмотря на трудности и давление, с которыми столкнулась страна, нам все же удается двигаться вперед. И что немаловажно, развиваться дальше. Мы достигли успехов по многим направлениям. Но самое главное — мы достигли единства в борьбе с фашизмом и сатанизмом, пожирающими Европу и Запад», — написал он в telegram-канале. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что России говорить и договариваться на Западе теперь — не с кем, не о чем, да и незачем. Известно, что 62% граждан, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), назвало специальную военную операцию (СВО) на Украине, назвали специальную операцию на Украине главным событием 2022 года.