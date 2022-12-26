26 декабря 2022

Куйвашев дал министрам и мэрам срочное задание перед Новым годом

В дни праздников в Свердловской области усилят общественную безопасность
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание законодательного собрания СО. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев потребовал обеспечить полную безопасность в праздники Фото:

В преддверии новогодних и рождественских праздников чиновники должны обеспечить в Свердловской области полную безопасность жителей, стратегических объектов и систем жизнеобеспечения. Такую задачу министрам, главам ведомств и мэрам поставил губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства.

«Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега», — заявил Куйвашев, его слова URA.RU передали в департаменте информполитики.

Отдельно Куйвашев акцентировал внимание подчиненных на безопасности свердловчан в общественных местах. Кроме того, особое поручение дано по перевозке детей на праздничные мероприятия.

Ранее власти Екатеринбурга усилили безопасность на время новогодних праздников. В дни с 24 декабря по 22 января в городе будет действовать особый противопожарный режим.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

В преддверии новогодних и рождественских праздников чиновники должны обеспечить в Свердловской области полную безопасность жителей, стратегических объектов и систем жизнеобеспечения. Такую задачу министрам, главам ведомств и мэрам поставил губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства. «Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега», — заявил Куйвашев, его слова URA.RU передали в департаменте информполитики. Отдельно Куйвашев акцентировал внимание подчиненных на безопасности свердловчан в общественных местах. Кроме того, особое поручение дано по перевозке детей на праздничные мероприятия. Ранее власти Екатеринбурга усилили безопасность на время новогодних праздников. В дни с 24 декабря по 22 января в городе будет действовать особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...