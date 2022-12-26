Куйвашев дал министрам и мэрам срочное задание перед Новым годом

В дни праздников в Свердловской области усилят общественную безопасность

Евгений Куйвашев потребовал обеспечить полную безопасность в праздники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В преддверии новогодних и рождественских праздников чиновники должны обеспечить в Свердловской области полную безопасность жителей, стратегических объектов и систем жизнеобеспечения. Такую задачу министрам, главам ведомств и мэрам поставил губернатор Евгений Куйвашев на заседании правительства.

«Должны быть сформированы аварийные бригады на случай нештатных ситуаций, проверено наличие необходимых материально-технических средств для устранения возможных аварий. На особом контроле — состояние дорог и своевременная уборка снега», — заявил Куйвашев, его слова URA.RU передали в департаменте информполитики.

Отдельно Куйвашев акцентировал внимание подчиненных на безопасности свердловчан в общественных местах. Кроме того, особое поручение дано по перевозке детей на праздничные мероприятия.

Ранее власти Екатеринбурга усилили безопасность на время новогодних праздников. В дни с 24 декабря по 22 января в городе будет действовать особый противопожарный режим.