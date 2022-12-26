В Екатеринбурге начнут судить группировку, ловившую жертв с помощью флирта

Членов группировки поймали после просмотра записи с камер видеонаблюдения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В суд Екатеринбурга доставят двух членов группировки, которая ограбила мужчину, заманив его в подъезд под предлогом встречи с девушкой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело в отношении обвиняемых — мужчины и женщины — будет направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства. По версии силовиков, девушка познакомилась с екатеринбуржцем в социальных сетях и пригласила его к себе домой. Когда он пришел, то напарники девушки избили, раздели и ограбили его в подъезде.

В нападении участвовали два человека, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Полицейские задержали группировку, посмотрев камеры видеонаблюдения. Оказалось, что подозреваемые жили в том же доме, где напали на екатеринбуржца. Одного из членов группы будут судить отдельно из-за его проблем с психикой.