На Украине погиб 39-летний пермяк

Мужчина родом из Перми погиб на СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения специальной военной операции погиб 39-летний пермяк Владимир Коновалов. Об этом URA.RU рассказали в военкомате Пермского края.
«Коновалов погиб пятого октября. В зону проведения СВО он отправился добровольцем», — пояснили в военкомате.
Погибший Коновалов был родом из Перми. Ему было 39 лет. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.