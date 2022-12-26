26 декабря 2022

На Украине погиб 39-летний пермяк

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Мужчина родом из Перми погиб на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции погиб 39-летний пермяк Владимир Коновалов. Об этом URA.RU рассказали в военкомате Пермского края.

«Коновалов погиб пятого октября. В зону проведения СВО он отправился добровольцем», — пояснили в военкомате.

Погибший Коновалов был родом из Перми. Ему было 39 лет. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса.

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В зоне проведения специальной военной операции погиб 39-летний пермяк Владимир Коновалов. Об этом URA.RU рассказали в военкомате Пермского края. «Коновалов погиб пятого октября. В зону проведения СВО он отправился добровольцем», — пояснили в военкомате. Погибший Коновалов был родом из Перми. Ему было 39 лет. Спецоперация на территории Украины проходит с 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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