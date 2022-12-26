В УФСИН объяснились после жалобы омбудсмену, почему держат жителя ХМАО в СИЗО

УФСИН ХМАО разъяснило причины содержания в СИЗО заключенного, который пожаловался омбудсмену на превышение срока

27 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

В УФСИН по ХМАО опровергли информацию о незаконном удержании заключенного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по ХМАО сообщило, что обращение родственников заключенного в Нижневартовском СИЗО-1 жителя Сургута к омбудсмену по поводу удержания после окончания срока лишено правовых оснований. Как рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УФСИН, он содержится в СИЗО законно. По словам руководителя пресс-службы ведомства Анастасии Сахновой, подсудимый должен был находиться под стражей до вступления приговора в силу, но тот обжаловали, поэтому оснований для освобождения нет. «Осужденный содержится в СИЗО-1 на основании приговора суда, в соответствии с которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. В настоящее время приговор обжалован в апелляционном порядке, в связи с чем считается не вступившим в законную силу, поэтому и оснований для освобождения по отбытию срока не имеется», — прокомментировала Сахнова. По данным пресс-службы ФСИН, информация о законности содержания подсудимого направлена прокурору Нижневартовска. «Сообщение родственницы заключенного о том, что его содержат в СИЗО без законных на то оснований, не соответствует действительности», — уточнила Сахнова. Ранее URA.RU писало об обращении к омбудсмену ХМАО Наталье Стребковой родственницы заключенного. Женщина заявила, что его незаконно удерживают в нижневартовском СИЗО-1 вторую неделю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по ХМАО сообщило, что обращение родственников заключенного в Нижневартовском СИЗО-1 жителя Сургута к омбудсмену по поводу удержания после окончания срока лишено правовых оснований. Как рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе УФСИН, он содержится в СИЗО законно. По словам руководителя пресс-службы ведомства Анастасии Сахновой, подсудимый должен был находиться под стражей до вступления приговора в силу, но тот обжаловали, поэтому оснований для освобождения нет. «Осужденный содержится в СИЗО-1 на основании приговора суда, в соответствии с которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора в законную силу. В настоящее время приговор обжалован в апелляционном порядке, в связи с чем считается не вступившим в законную силу, поэтому и оснований для освобождения по отбытию срока не имеется», — прокомментировала Сахнова. По данным пресс-службы ФСИН, информация о законности содержания подсудимого направлена прокурору Нижневартовска. «Сообщение родственницы заключенного о том, что его содержат в СИЗО без законных на то оснований, не соответствует действительности», — уточнила Сахнова. Ранее URA.RU писало об обращении к омбудсмену ХМАО Наталье Стребковой родственницы заключенного. Женщина заявила, что его незаконно удерживают в нижневартовском СИЗО-1 вторую неделю.