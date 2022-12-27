Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк косвенно подтвердил информацию, что Украина скрывает от общественности количество погибших бойцов в конфликте с Россией. Об этом сообщает Spiegel.
«В примечательном декабрьском заявлении Михаил Подоляк более или менее официально подтвердил, что информация о количестве жертв скрывается от общественности. <…> Фактическое число убитых солдат, по всей вероятности, останется неопределенным», — пишет СМИ. Авторы отмечают, что неопределенность данных доказывают факт скрытия цифр из-за украинской пропаганды. «Низкие показатели смертности призваны продемонстрировать военную мощь и поддержать боевой дух войск», — подчеркивает СМИ.
Ранее о скрытии данных по количеству погибших украинских солдат говорили и в России. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny сообщало, что Вооруженные силы Украины сдаются российским солдатам.
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Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк косвенно подтвердил информацию, что Украина скрывает от общественности количество погибших бойцов в конфликте с Россией. Об этом сообщает Spiegel. «В примечательном декабрьском заявлении Михаил Подоляк более или менее официально подтвердил, что информация о количестве жертв скрывается от общественности. <…> Фактическое число убитых солдат, по всей вероятности, останется неопределенным», — пишет СМИ. Авторы отмечают, что неопределенность данных доказывают факт скрытия цифр из-за украинской пропаганды. «Низкие показатели смертности призваны продемонстрировать военную мощь и поддержать боевой дух войск», — подчеркивает СМИ. Ранее о скрытии данных по количеству погибших украинских солдат говорили и в России. Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что Киев запретил раскрывать потери ВСУ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее польское издание Niezalezny Dziennik Polityczny сообщало, что Вооруженные силы Украины сдаются российским солдатам.