The Spectator: причиной конфликта на Украине стало ложное обещание Байдена Зеленскому

28 декабря 2022

Обещание Джо Байдена принять Украину в НАТО стало причиной кофликта

Президент США Джо Байден ошибся, когда в 2021 году пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО. Такое решение привело к конфликту в стране, написал обозреватель The Spectator Роберт Сервис.

«Президент Джо Байден поступил неумело в 2021 году, поощряя Украину стремиться к членству в НАТО. Он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — написал в материале журналист.

Сервис подчеркнул, что реакция России была очевидна. Однако США не приняли мер, чтобы разрядить ситуацию, считает он.

Украина подала заявку на вступление в НАТО и Евросоюз после начала спецоперации России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина уже «де-факто прошла свой путь» в альянс.

До начала СВО Украине также обещали членство в НАТО. Газета The New York Times тогда указывала, что Москва рассматривает расширение альянса как угрозу.

