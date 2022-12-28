The Spectator: причиной конфликта на Украине стало ложное обещание Байдена Зеленскому

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Обещание Джо Байдена принять Украину в НАТО стало причиной кофликта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден ошибся, когда в 2021 году пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО. Такое решение привело к конфликту в стране, написал обозреватель The Spectator Роберт Сервис.

«Президент Джо Байден поступил неумело в 2021 году, поощряя Украину стремиться к членству в НАТО. Он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — написал в материале журналист.

Сервис подчеркнул, что реакция России была очевидна. Однако США не приняли мер, чтобы разрядить ситуацию, считает он.

Украина подала заявку на вступление в НАТО и Евросоюз после начала спецоперации России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина уже «де-факто прошла свой путь» в альянс. До начала СВО Украине также обещали членство в НАТО. Газета The New York Times тогда указывала, что Москва рассматривает расширение альянса как угрозу.

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Президент США Джо Байден ошибся, когда в 2021 году пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО. Такое решение привело к конфликту в стране, написал обозреватель The Spectator Роберт Сервис. «Президент Джо Байден поступил неумело в 2021 году, поощряя Украину стремиться к членству в НАТО. Он не думал о последствиях и не предупредил вовремя Зеленского», — написал в материале журналист. Сервис подчеркнул, что реакция России была очевидна. Однако США не приняли мер, чтобы разрядить ситуацию, считает он. Украина подала заявку на вступление в НАТО и Евросоюз после начала спецоперации России. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина уже «де-факто прошла свой путь» в альянс. До начала СВО Украине также обещали членство в НАТО. Газета The New York Times тогда указывала, что Москва рассматривает расширение альянса как угрозу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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