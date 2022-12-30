В Пермском крае открыли еще одну ледовую переправу

В Пермском крае открыли ледовую переправу через Каму на севере региона

В Ганском округе открылась новая переправа через Каму Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Пермском крае открылась ледовая переправа через Каму в Гайнском округе. Ее протяженность составляет 160 метров, она предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В Пермском крае открылась ледовая переправа через р. Кама, в районе урочища „Пернаяг“ — автодорога п. Гайны. Протяженность ледовой переправы составляет 160 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн», — рассказали в ведомстве.

На сегодня на территории Пермского края открыты 7 ледовых переправ: в Соликамском округе, которая соединяет поселок Тюлькино и одноименную деревню. В Кунгурском округе через Сылву — она соединяет село Насадка и деревню Мостовая, ее протяженность 2 км. Также в Кунгурском округе еще одна переправа через Сылва соединяет поселок Ильича с Троицей. Помимо этого 2 переправы открыты в Оханском округ, одна в Гайнском, Чусовском и Косинском.