30 декабря 2022
29 декабря 2022

В Пермском крае открыли еще одну ледовую переправу

В Пермском крае открыли ледовую переправу через Каму на севере региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, дорожный знак, пешеход, зима, север, горизонт, ледовая переправа, мороз
В Ганском округе открылась новая переправа через Каму Фото:

В Пермском крае открылась ледовая переправа через Каму в Гайнском округе. Ее протяженность составляет 160 метров, она предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«В Пермском крае открылась ледовая переправа через р. Кама, в районе урочища „Пернаяг“ — автодорога п. Гайны. Протяженность ледовой переправы составляет 160 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн», — рассказали в ведомстве.

На сегодня на территории Пермского края открыты 7 ледовых переправ: в Соликамском округе, которая соединяет поселок Тюлькино и одноименную деревню. В Кунгурском округе через Сылву — она соединяет село Насадка и деревню Мостовая, ее протяженность 2 км. Также в Кунгурском округе еще одна переправа через Сылва соединяет поселок Ильича с Троицей. Помимо этого 2 переправы открыты в Оханском округ, одна в Гайнском, Чусовском и Косинском.

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В Пермском крае открылась ледовая переправа через Каму в Гайнском округе. Ее протяженность составляет 160 метров, она предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «В Пермском крае открылась ледовая переправа через р. Кама, в районе урочища „Пернаяг“ — автодорога п. Гайны. Протяженность ледовой переправы составляет 160 м, предназначена для автомобилей грузоподъемностью 35 тонн», — рассказали в ведомстве. На сегодня на территории Пермского края открыты 7 ледовых переправ: в Соликамском округе, которая соединяет поселок Тюлькино и одноименную деревню. В Кунгурском округе через Сылву — она соединяет село Насадка и деревню Мостовая, ее протяженность 2 км. Также в Кунгурском округе еще одна переправа через Сылва соединяет поселок Ильича с Троицей. Помимо этого 2 переправы открыты в Оханском округ, одна в Гайнском, Чусовском и Косинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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