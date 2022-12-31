Глава Карпинска вручил детям планшет и умные часы
В Карпинске Свердловской области детям вручили подарки. Мэр города Андрей Клопов сообщил, что лично подарил смарт-часы и планшет.
«Мы с управляющим администрацией Северного Евгением Преиным вручили подарки карпинским детям. Александр из Сосновки получил планшет, а Алиса — умные часы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Клопов добавил, что дети сразу после получения подарка проверили работоспособность гаджетов. «Получение подарка для детей стало настоящим новогодним сюрпризом», — добавил мэр.
Ранее депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников. Он подарил им планшет и машинку на пульте управления.
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