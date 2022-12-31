31 декабря 2022
30 декабря 2022

Свердловский мэр исполнил мечты школьников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью заместителя Председателя Государственной Думы РФ по экономике Дениса Кравченко. Москва, депутат, депутатский значок
Глава Карпинска вручил детям планшет и умные часы Фото:

В Карпинске Свердловской области детям вручили подарки. Мэр города Андрей Клопов сообщил, что лично подарил смарт-часы и планшет.

«Мы с управляющим администрацией Северного Евгением Преиным вручили подарки карпинским детям. Александр из Сосновки получил планшет, а Алиса — умные часы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Клопов добавил, что дети сразу после получения подарка проверили работоспособность гаджетов. «Получение подарка для детей стало настоящим новогодним сюрпризом», — добавил мэр.

Ранее депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников. Он подарил им планшет и машинку на пульте управления.

Фото:

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В Карпинске Свердловской области детям вручили подарки. Мэр города Андрей Клопов сообщил, что лично подарил смарт-часы и планшет. «Мы с управляющим администрацией Северного Евгением Преиным вручили подарки карпинским детям. Александр из Сосновки получил планшет, а Алиса — умные часы», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Клопов добавил, что дети сразу после получения подарка проверили работоспособность гаджетов. «Получение подарка для детей стало настоящим новогодним сюрпризом», — добавил мэр. Ранее депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников. Он подарил им планшет и машинку на пульте управления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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