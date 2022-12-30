В Асбесте Свердловской области депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников, подарив им планшет и машинку на пульте управления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Асбестовского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Дмитрий Берсенев подарил асбестовским школьникам планшет и машинку. Таким образом, он исполнил их мечты», — говорится в сообщении.
Школьники учатся во втором классе. Алена хотела планшет, а Матвей — машинку на пульте управления. «Очень приятно исполнять мечты школьников. Тем более, что для нас, взрослых, это не так уж и сложно — желания вполне реальные. Алене планшет пригодится в учебе. А Матвей мне признался, что хочет стать водителем. Надеюсь, что и в будущем у ребят будут исполняться все желания и мечты», — поделился Берсенев.
Ранее сообщалось о депутате Госдумы РФ от Свердловской области Сергее Бидонько, который поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военных финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.
Депутат подарил Алене планшет
Фото: сообщество «Дума Асбестовского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»
А мальчику — машинку на пульте управления
Фото: сообщество «Дума Асбестовского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»
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В Асбесте Свердловской области депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников, подарив им планшет и машинку на пульте управления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Асбестовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Дмитрий Берсенев подарил асбестовским школьникам планшет и машинку. Таким образом, он исполнил их мечты», — говорится в сообщении. Школьники учатся во втором классе. Алена хотела планшет, а Матвей — машинку на пульте управления. «Очень приятно исполнять мечты школьников. Тем более, что для нас, взрослых, это не так уж и сложно — желания вполне реальные. Алене планшет пригодится в учебе. А Матвей мне признался, что хочет стать водителем. Надеюсь, что и в будущем у ребят будут исполняться все желания и мечты», — поделился Берсенев. Ранее сообщалось о депутате Госдумы РФ от Свердловской области Сергее Бидонько, который поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военных финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.