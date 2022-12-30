30 декабря 2022

Свердловский депутат исполнил мечты школьников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, дума, заседание, руки чиновника
Дмитрий Берсенев подарил школьникам планшет и машинку Фото:

В Асбесте Свердловской области депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников, подарив им планшет и машинку на пульте управления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Асбестовского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Дмитрий Берсенев подарил асбестовским школьникам планшет и машинку. Таким образом, он исполнил их мечты», — говорится в сообщении.

Школьники учатся во втором классе. Алена хотела планшет, а Матвей — машинку на пульте управления. «Очень приятно исполнять мечты школьников. Тем более, что для нас, взрослых, это не так уж и сложно — желания вполне реальные. Алене планшет пригодится в учебе. А Матвей мне признался, что хочет стать водителем. Надеюсь, что и в будущем у ребят будут исполняться все желания и мечты», — поделился Берсенев.

Ранее сообщалось о депутате Госдумы РФ от Свердловской области Сергее Бидонько, который поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военных финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.

Депутат подарил Алене планшет
Фото:
А мальчику — машинку на пульте управления
Фото:

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В Асбесте Свердловской области депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников, подарив им планшет и машинку на пульте управления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Асбестовского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Дмитрий Берсенев подарил асбестовским школьникам планшет и машинку. Таким образом, он исполнил их мечты», — говорится в сообщении. Школьники учатся во втором классе. Алена хотела планшет, а Матвей — машинку на пульте управления. «Очень приятно исполнять мечты школьников. Тем более, что для нас, взрослых, это не так уж и сложно — желания вполне реальные. Алене планшет пригодится в учебе. А Матвей мне признался, что хочет стать водителем. Надеюсь, что и в будущем у ребят будут исполняться все желания и мечты», — поделился Берсенев. Ранее сообщалось о депутате Госдумы РФ от Свердловской области Сергее Бидонько, который поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военных финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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