Дмитрий Берсенев подарил школьникам планшет и машинку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асбесте Свердловской области депутат Дмитрий Берсенев исполнил мечты школьников, подарив им планшет и машинку на пульте управления. Об этом сообщает пресс-служба Думы Асбестовского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Дмитрий Берсенев подарил асбестовским школьникам планшет и машинку. Таким образом, он исполнил их мечты», — говорится в сообщении.

Школьники учатся во втором классе. Алена хотела планшет, а Матвей — машинку на пульте управления. «Очень приятно исполнять мечты школьников. Тем более, что для нас, взрослых, это не так уж и сложно — желания вполне реальные. Алене планшет пригодится в учебе. А Матвей мне признался, что хочет стать водителем. Надеюсь, что и в будущем у ребят будут исполняться все желания и мечты», — поделился Берсенев.

Ранее сообщалось о депутате Госдумы РФ от Свердловской области Сергее Бидонько, который поздравил с Новым годом семьи мобилизованных уральцев. Он оказал матерям и женам военных финансовую помощь и подарил детям сладкие подарки.

Депутат подарил Алене планшет Фото: сообщество «Дума Асбестовского городского округа» в соцсети «ВКонтакте»