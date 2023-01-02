Выпускник свердловского патриотического клуба погиб на спецоперации

Выпускник военно-патриотического клуба «Пограничник» (Первоуральск, Свердловская область) Дима Ковригин погиб в зоне проведения СВО. Информация появилась в группе ВПК «Пограничник» в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению для нас Новый год начался с очень печальных новостей. В СВО погиб выпускник ВПК „Пограничник“, курсант ОБСЛ имени капитана Пелевина Дима Ковригин. Выражаем соболезнования семье и близким Димы, его родителям. Его отец, Сергей — выпускник нашего клуба, инструктор лагеря и член поискового отряда „Пограничник“», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Военнослужащие смогли нанести огневое поражение противнику.
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