Выпускник свердловского патриотического клуба погиб на спецоперации

03 января 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Свердловчанин Дима Ковригин погиб на спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Выпускник военно-патриотического клуба «Пограничник» (Первоуральск, Свердловская область) Дима Ковригин погиб в зоне проведения СВО. Информация появилась в группе ВПК «Пограничник» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению для нас Новый год начался с очень печальных новостей. В СВО погиб выпускник ВПК „Пограничник“, курсант ОБСЛ имени капитана Пелевина Дима Ковригин. Выражаем соболезнования семье и близким Димы, его родителям. Его отец, Сергей — выпускник нашего клуба, инструктор лагеря и член поискового отряда „Пограничник“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Военнослужащие смогли нанести огневое поражение противнику.

Выпускник военно-патриотического клуба «Пограничник» (Первоуральск, Свердловская область) Дима Ковригин погиб в зоне проведения СВО. Информация появилась в группе ВПК «Пограничник» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению для нас Новый год начался с очень печальных новостей. В СВО погиб выпускник ВПК „Пограничник“, курсант ОБСЛ имени капитана Пелевина Дима Ковригин. Выражаем соболезнования семье и близким Димы, его родителям. Его отец, Сергей — выпускник нашего клуба, инструктор лагеря и член поискового отряда „Пограничник“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Военнослужащие смогли нанести огневое поражение противнику.