02 января 2023
01 января 2023

Выпускник свердловского патриотического клуба погиб на спецоперации

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Свердловчанин Дима Ковригин погиб на спецоперации Фото:

Выпускник военно-патриотического клуба «Пограничник» (Первоуральск, Свердловская область) Дима Ковригин погиб в зоне проведения СВО. Информация появилась в группе ВПК «Пограничник» в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению для нас Новый год начался с очень печальных новостей. В СВО погиб выпускник ВПК „Пограничник“, курсант ОБСЛ имени капитана Пелевина Дима Ковригин. Выражаем соболезнования семье и близким Димы, его родителям. Его отец, Сергей — выпускник нашего клуба, инструктор лагеря и член поискового отряда „Пограничник“», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Военнослужащие смогли нанести огневое поражение противнику.

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Выпускник военно-патриотического клуба «Пограничник» (Первоуральск, Свердловская область) Дима Ковригин погиб в зоне проведения СВО. Информация появилась в группе ВПК «Пограничник» в соцсети «ВКонтакте». «К сожалению для нас Новый год начался с очень печальных новостей. В СВО погиб выпускник ВПК „Пограничник“, курсант ОБСЛ имени капитана Пелевина Дима Ковригин. Выражаем соболезнования семье и близким Димы, его родителям. Его отец, Сергей — выпускник нашего клуба, инструктор лагеря и член поискового отряда „Пограничник“», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Минобороны РФ наградило свердловчан за успехи в СВО. Военнослужащие смогли нанести огневое поражение противнику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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