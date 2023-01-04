Гражданину Польши грозит тюрьма за одобрение спецоперации РФ

Гражданин Польши обвиняется в одобрении специальной военной операции на Украине. Ему грозит тюремный срок, сообщили в окружной прокуратуре Свидницы.
«Марчин М. обвиняется в одобрении начала и ведения агрессивной войны Российской Федерации против Украины и одобрении насилия, применяемого к украинскому населению из-за его национальной принадлежности», — заявил пресс-секретарь прокуратуры Томаш Орепук, передает РИА Новости. Уточняется, что в период с 24 февраля по 4 марта 2022 года он публиковал в соцсетях записи, в которых выступал с поддержкой спецоперации на Украине.
Ранее стало известно, на польском телеканале TVP показали надпись «Героическая оборона России», сообщает RT. Предполагается, что запись показали по ошибке. Руководство телеканала не прокомментировало инцидент.
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