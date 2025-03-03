Житель Копейска устроил бизнес по продаже липовых аккаунтов мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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У подозреваемого в аферах с сим-картами изъяли восемь сотовых телефонов
У подозреваемого в аферах с сим-картами изъяли восемь сотовых телефонов Фото:

Житель Копейска Челябинской области регистрировал аккаунты в мессенджерах и продавал их злоумышленникам. За несколько месяцев ему удалось реализовать 2200 учетных записей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону в своем telegram-канале.

«Задержан 19-летний житель Копейска, подозреваемый в незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные. С августа 2024 года до момента задержания он успел продать порядка 2200 аккаунтов в различных мессенджерах, которые в дальнейшем использовались третьими лицами в мошеннических схемах», — рассказали в областном главке.

Молодой человек покупал сим-карты, менял номера: уже привязанные к ним и заказывал новые. Во время проведения обысков полицейские обнаружили и конфисковали восемь мобильных телефонов, 527 использованных SIM-карт, один Wi-Fi роутер, а также устройства для активации SIM-карт. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против подозреваемого.

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Житель Копейска Челябинской области регистрировал аккаунты в мессенджерах и продавал их злоумышленникам. За несколько месяцев ему удалось реализовать 2200 учетных записей. Об этом сообщило Главное управление МВД России по региону в своем telegram-канале. «Задержан 19-летний житель Копейска, подозреваемый в незаконном использовании компьютерной информации, содержащей персональные данные. С августа 2024 года до момента задержания он успел продать порядка 2200 аккаунтов в различных мессенджерах, которые в дальнейшем использовались третьими лицами в мошеннических схемах», — рассказали в областном главке. Молодой человек покупал сим-карты, менял номера: уже привязанные к ним и заказывал новые. Во время проведения обысков полицейские обнаружили и конфисковали восемь мобильных телефонов, 527 использованных SIM-карт, один Wi-Fi роутер, а также устройства для активации SIM-карт. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела против подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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