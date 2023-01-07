Екатеринбургский стилист оправдалась за слова о глухом таксисте

Стилист из Екатеринбурга Шароварова: глухим таксистам водить в Москве небезопасно

Глухим водителям небезопасно водить машину в Москве, считает Марина Шароварова Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глухим таксистам водить автомобиль в Москве небезопасно из-за большого трафика на дорогах и возможности не услышать звуковой сигнал от других машин. Такими словами стилист из Екатеринбурга Марина Шароварова объяснила в соцсетях свою позицию после критики глухого водителя «Яндекс.Такси».

«Я ничего не имею против слабослышащих людей, но в такси об этом обязаны предупреждать. Я знаю, что это небезопасно, с московским движением, мигалками и сиренами. На огромной скорости водителю сигналили за нарушение, и он не слышал этого», — приводит слова Марины Шароваровой telegram-канал «Zloy_ekb|Злой Екатеринбург».

Стилист отправила жалобу в сервис «Яндекс.Такси» с просьбой предупреждать клиентов, что к ним на заказ приедет глухой таксист. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Марина Шароварова пожаловалась, что при заказе машины ее не предупредили, что на вызов приедет глухой водитель. Девушка и раньше сталкивалась с подобными случаями, однако до этого ее предупреждали, что водитель не слышит и не говорит.