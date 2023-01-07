07 января 2023

В Екатеринбурге полицейские поймали наркомана, проводя рейд на водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургские силовики задержали наркомана во время рейда на водителей Фото:

Екатеринбургские полицейские устроили проверку водителей на соблюдение ПДД. Во время рейда силовики задержали мужчину, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Сотрудники ДПС задержали гражданина, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту. На место происшествия вызвана следственно — оперативная группа, а гражданин доставлен в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, полицейские задержали водителя, который был за рулем в состоянии опьянения. Всего силовики за время рейда выявили 17 нарушений ПДД, самыми частыми нарушениями стали вождение без документов, неиспользование ремней безопасности и тонировка.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проводят массовые проверки водителей на нарушение ПДД с 1 по 8 января. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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Екатеринбургские полицейские устроили проверку водителей на соблюдение ПДД. Во время рейда силовики задержали мужчину, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу. «Сотрудники ДПС задержали гражданина, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту. На место происшествия вызвана следственно — оперативная группа, а гражданин доставлен в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме этого, полицейские задержали водителя, который был за рулем в состоянии опьянения. Всего силовики за время рейда выявили 17 нарушений ПДД, самыми частыми нарушениями стали вождение без документов, неиспользование ремней безопасности и тонировка. Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проводят массовые проверки водителей на нарушение ПДД с 1 по 8 января. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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