В Екатеринбурге полицейские поймали наркомана, проводя рейд на водителей

Екатеринбургские силовики задержали наркомана во время рейда на водителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургские полицейские устроили проверку водителей на соблюдение ПДД. Во время рейда силовики задержали мужчину, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

«Сотрудники ДПС задержали гражданина, который сбросил в снег сверток, упакованный в синюю изоленту. На место происшествия вызвана следственно — оперативная группа, а гражданин доставлен в территориальный орган отдела полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, полицейские задержали водителя, который был за рулем в состоянии опьянения. Всего силовики за время рейда выявили 17 нарушений ПДД, самыми частыми нарушениями стали вождение без документов, неиспользование ремней безопасности и тонировка.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские проводят массовые проверки водителей на нарушение ПДД с 1 по 8 января. Рейды направлены на поиск водителей, садящихся за руль в состоянии алкогольного опьянения.