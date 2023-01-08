Курганская ГИБДД из-за сильных морозов выступила со срочным обращением

Курганских водителей просят отказаться от поездок из-за холодов

В Кургане сотрудники Госавтоинспекции из-за морозов обратились к водителям и пешеходам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники Госавтоинспекции просят курганских водителей в сильный мороз оставаться дома и отказаться от поездок. Обращение опубликовано в официальной группе УГИБДД УМВД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой учитывать погодные условия. В сильный мороз без острой необходимости не покидайте пределы населенных пунктов. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния на личном автомобиле», — говорится в сообщении ведомства.

Если поездку не отменить, то в ГИБДД советуют проверить автомобиль, запастись теплыми вещами, продуктами, термосом с горячим чаем, зарядить мобильные телефоны. Водителям рекомендуют иметь запас топлива, лопату, скребок и провода для «прикуривания». Также перед поездкой необходимо сообщить родственникам свой маршрут и время возвращения.

Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы пришли в Курганскую область 8 января. Из-за этого в регионе продлили каникулы школьникам. Планируется, что школьники выйдут на учебу 11 января. По данным Гидрометцентра России, потепление в регион придет в конце этой недели.