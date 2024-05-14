Курганская область поможет подшефному городу ЛНР, который обстреляли ВСУ

14 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Подшефный Краснодон подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганская область окажет помощь подшефную Краснодону из ЛНР, который оказался под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев. «Вчера под обстрелом оказался подшефный Краснодон. По городу был нанесен ракетный удар, в результате которого начался сильный пожар. Есть погибшие и пострадавшие. По поручению губернатора, связался с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Обсудили необходимую помощь, которую может оказать Курганская область», — написал Алексеев в своем telegram-канале. Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Также он пожелал сил и терпения всем службам, которые задействованы в ликвидации последствий. Ранее URA.RU писало, что Курганская область летом примет детей из Белгорода и ЛНР. В регионе смогут отдохнуть более 200 ребят из Краснодона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область окажет помощь подшефную Краснодону из ЛНР, который оказался под обстрелом ВСУ. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Андрей Алексеев. «Вчера под обстрелом оказался подшефный Краснодон. По городу был нанесен ракетный удар, в результате которого начался сильный пожар. Есть погибшие и пострадавшие. По поручению губернатора, связался с главой администрации Краснодона и Краснодонского района Сергеем Козенко. Обсудили необходимую помощь, которую может оказать Курганская область», — написал Алексеев в своем telegram-канале. Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Также он пожелал сил и терпения всем службам, которые задействованы в ликвидации последствий. Ранее URA.RU писало, что Курганская область летом примет детей из Белгорода и ЛНР. В регионе смогут отдохнуть более 200 ребят из Краснодона.