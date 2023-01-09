09 января 2023

В работе столовой больницы челябинского района нашли массу нарушений

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, продукты, гречка, яблоки, еда, котлета, столовая в школе, школьное питание
На кухне медучреждения не соблюдались санитарные требования Фото:

На кухне больницы в Уйском районе (Челябинская область) выявили сразу несколько нарушений санитарных требований. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, в отношение главврача медучреждения возбуждено дело об административном правонарушении.

«В ходе проверки выявлены нарушения санитарных требований в части несоблюдения условий хранения пищевых продуктов, складские помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Также не у всех работников пищеблока в медицинских книжках отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что для проверки привлекались специалисты регионального Роспотребнадзора. Главного врача привлекли к ответственности. Выявленные нарушения были устранены.

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На кухне больницы в Уйском районе (Челябинская область) выявили сразу несколько нарушений санитарных требований. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, в отношение главврача медучреждения возбуждено дело об административном правонарушении. «В ходе проверки выявлены нарушения санитарных требований в части несоблюдения условий хранения пищевых продуктов, складские помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Также не у всех работников пищеблока в медицинских книжках отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что для проверки привлекались специалисты регионального Роспотребнадзора. Главного врача привлекли к ответственности. Выявленные нарушения были устранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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