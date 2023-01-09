В работе столовой больницы челябинского района нашли массу нарушений

10 января 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

На кухне медучреждения не соблюдались санитарные требования Фото: Илья Московец © URA.RU На кухне больницы в Уйском районе (Челябинская область) выявили сразу несколько нарушений санитарных требований. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, в отношение главврача медучреждения возбуждено дело об административном правонарушении. «В ходе проверки выявлены нарушения санитарных требований в части несоблюдения условий хранения пищевых продуктов, складские помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Также не у всех работников пищеблока в медицинских книжках отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что для проверки привлекались специалисты регионального Роспотребнадзора. Главного врача привлекли к ответственности. Выявленные нарушения были устранены.

На кухне больницы в Уйском районе (Челябинская область) выявили сразу несколько нарушений санитарных требований. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, в отношение главврача медучреждения возбуждено дело об административном правонарушении. «В ходе проверки выявлены нарушения санитарных требований в части несоблюдения условий хранения пищевых продуктов, складские помещения не оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Также не у всех работников пищеблока в медицинских книжках отсутствовали отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что для проверки привлекались специалисты регионального Роспотребнадзора. Главного врача привлекли к ответственности. Выявленные нарушения были устранены.