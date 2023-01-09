В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия.
«Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства.
Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило.
Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано.
ДТП произошло около ТЦ «Апельсин»
Фото: Владимир Жабриков
Пострадавших в аварии нет
Фото: Владимир Жабриков
В ДТП также пострадали другие автомобили
Фото: Владимир Жабриков
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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано.