В Екатеринбурге машина спасателей влетела в ограду кладбища. Фото

10 января 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Автомобиль МЧС попал в ДТП Фото: Владимир Жабриков В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано. ДТП произошло около ТЦ «Апельсин» Фото: Владимир Жабриков Пострадавших в аварии нет Фото: Владимир Жабриков В ДТП также пострадали другие автомобили Фото: Владимир Жабриков

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано.