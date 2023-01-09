09 января 2023

В Екатеринбурге машина спасателей влетела в ограду кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль МЧС попал в ДТП Фото:

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия.

«Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства.

Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило.

Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано.

ДТП произошло около ТЦ «Апельсин»
Фото:
Пострадавших в аварии нет
Фото:
В ДТП также пострадали другие автомобили
Фото:

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В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля МЧС. Машина спасателей врезалась в бетонный забор кладбища, передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Произошло ДТП на улице Блюхера, недалеко от ТЦ „Апельсин“. Машина МЧС влетела в Михайловское кладбище. К счастью, никто не пострадал», — сообщил журналист агентства. Редакция URA.RU направила запрос в ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что на данный момент в дежурную часть никто не обратился. «Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. В связи с погодными условиями, а именно в условиях гололедицы необходимо соблюдать боковой интервал и безопасную дистанцию», — сказано в сообщении. В региональном МЧС на момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов и врезался в автомобили. Из-за ДТП движение других трамваев было парализовано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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