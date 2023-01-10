Трамвайная ветка свяжет Советский и Ленинский районы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска утвердила проект строительства трамвайной ветки от вокзала до улицы Гагарина. Путь свяжет между собой Советский и Ленинский районы Челябинска, сообщается на сайте мэрии.

«Утвердить документацию по планировке территории для размещения линейного объекта (строительство трамвайной линии) по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина в Ленинском и Советском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — говорится на сайте.

Трамвайную линию проложат на участке улицы Дзержинского от улиц Степана Разина до Гагарина. Согласно документации, протяженность трамвайной линии составит около 3500-4500 метров. Пути пройдут по центру моста над железной дорогой — по три в каждом направлении. Также расширят сам мост на два-три метра с каждой стороны.

Строительство трамвайной ветки включено в главный проект челябинского метротрама. Он был разработан для доступа к первой станции будущего челябинского метро.

Ранее власти Челябинской области в лице АО «Челябинский метротрамвай» заключили контракт более чем на 45 млрд рублей с ГК «Моспроект — 3», которая ранее выиграла тендер на строительство челябинского метро. Линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тысяч пассажиров в час, что позволит существенно разгрузить от транспорта улицы Челябинска.

Строительство трамвайной ветки включено в главный проект челябинского метротрама Скрин: сайт Администрации г. Челябинск

Трамвайную линию проложат на участке улицы Дзержинского от улиц Степана Разина до Гагарина Скрин: сайт Администрации г. Челябинск