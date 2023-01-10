В Мегионе отменили эвакуацию больницы, оставшейся без тепла в 40-градусный мороз

10 января 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В больницу Мегиона вернули отопление Фото: Эльдар Булатов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) отменили эвакуацию пациентов городской больницы, оставшейся без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии и остановки котельной «Южная». Главный врач медучреждения Иван Чечиков сообщил корреспонденту URA.RU, что медучреждение готовилось к эвакуации реанимационного отделения, но в корпусах восстановили подачу тепла. «Мы были готовы, разработана маршрутизация пациентов, но в последний момент все отменилось. В корпусах больницы постепенно возобновляется подача тепла, и перераспределять пациентов уже нет необходимости», — сообщил Чечиков. По словам главврача, никого из пациентов реанимационного отделения не успели эвакуировать в Нижневартовск. «Все пациенты находятся в корпусе. Так что мы считаем это своего рода тренировкой действий в режиме ЧС», — добавил Чечиков. Ранее URA.RU писало о планах эвакуации пациентов Мегионской городской больницы в Нижневартовск. Ряд СМИ округа сообщил, что они уже поступили в НОКБ, однако в приемном покое эту информацию опровергли.

В Мегионе (ХМАО) отменили эвакуацию пациентов городской больницы, оставшейся без отопления в 40-градусный мороз из-за коммунальной аварии и остановки котельной «Южная». Главный врач медучреждения Иван Чечиков сообщил корреспонденту URA.RU, что медучреждение готовилось к эвакуации реанимационного отделения, но в корпусах восстановили подачу тепла. «Мы были готовы, разработана маршрутизация пациентов, но в последний момент все отменилось. В корпусах больницы постепенно возобновляется подача тепла, и перераспределять пациентов уже нет необходимости», — сообщил Чечиков. По словам главврача, никого из пациентов реанимационного отделения не успели эвакуировать в Нижневартовск. «Все пациенты находятся в корпусе. Так что мы считаем это своего рода тренировкой действий в режиме ЧС», — добавил Чечиков. Ранее URA.RU писало о планах эвакуации пациентов Мегионской городской больницы в Нижневартовск. Ряд СМИ округа сообщил, что они уже поступили в НОКБ, однако в приемном покое эту информацию опровергли.