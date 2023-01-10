В России возобновит свою работу Puma

11 января 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

В московских ТЦ должны открыться магазины с товарами под брендом Puma Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Предстоящим летом в России могут снова открыться магазины с товарами спортивной одежды и принадлежностей Puma, речь идет о столичных торговых центрах. Об этом рассказал источник на рынке торговой недвижимости. «Речь идет о ТЦ, которые расположены в Москве, хотя пока такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице», — поделился источник в беседе с «Известиями». Он уточнил, что именно с торговыми центрами представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в Москве монобрендовой розницы. В начале марта 2022 года стало известно, что Puma приостановила поставки и работу магазинов в России. Часть крупных российских компаний оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.

Предстоящим летом в России могут снова открыться магазины с товарами спортивной одежды и принадлежностей Puma, речь идет о столичных торговых центрах. Об этом рассказал источник на рынке торговой недвижимости. «Речь идет о ТЦ, которые расположены в Москве, хотя пока такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице», — поделился источник в беседе с «Известиями». Он уточнил, что именно с торговыми центрами представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в Москве монобрендовой розницы. В начале марта 2022 года стало известно, что Puma приостановила поставки и работу магазинов в России. Часть крупных российских компаний оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.