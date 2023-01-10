В России возобновит свою работу Puma

Предстоящим летом в России могут снова открыться магазины с товарами спортивной одежды и принадлежностей Puma, речь идет о столичных торговых центрах. Об этом рассказал источник на рынке торговой недвижимости.
«Речь идет о ТЦ, которые расположены в Москве, хотя пока такие сведения поступают не от знаковых объектов в столице», — поделился источник в беседе с «Известиями». Он уточнил, что именно с торговыми центрами представители компании ведут переговоры и сообщают о перспективах открытия в Москве монобрендовой розницы.
В начале марта 2022 года стало известно, что Puma приостановила поставки и работу магазинов в России. Часть крупных российских компаний оказалась под санкциями после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля.
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