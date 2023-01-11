The Guardian: США запутались в своих целях на Украине

11 января 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

США не могут определиться с основной целью от конфликта на Украине, пишет Фрэнк Ледвидж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не могут определиться с основной целью от вмешательства в конфликт на Украине и это может привести к большим жертвам. Об этом заявил британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж. «Давно пора США (и, следовательно, НАТО и их союзникам) сформулировать свои цели и оказать соответствующую поддержку. Невыполнение этого требования может привести к бесцельному конфликту с огромными и ненужными человеческими жертвами. <…> В настоящее время США не смогли сформулировать свои военные цели», — пишет офицер в газете The Guardian. Также Ледвидж отдельно отмечает неопределенность американской позиции в отношении конфликта на Украине. В качестве подтверждения своих мыслей он предлагает три тезиса формулировки конфликта со стороны США. Изначально президент США Джо Байден заявлял, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти. Соответственно первая цель, которую США ставят в ходе своего вмешательства — смена режима в РФ. Далее в США заявляли, что хотят в целом ослабить Россию. Об этом говорил министр обороны США Ллойд Остин. После в Вашингтоне вновь сменили риторику и заявили, что целью спецоперации является помощь Украине в столкновении с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что цель заключается в помощи в возвращении территорий, но при этом Блинкен не включая в число этих территорий Крым и большую часть Донбасса. Далее авторы издания акцентируют внимание на том, что цели США противоречат друг-другу. В случае ослабления России, США нужно наоборот поддерживать эскалацию конфликта как можно дольше, используя для этого армию РФ. И тогда речи о помощи в возвращении территорий Украине не стоит. В другом же случае, подчеркивается внимание американских властей к территориальной целостности Украины. А именно — к частичной целостности. Обозреватель Фрэнк Ледвидж подчеркивает, что США ни разу не делали четкого и недвусмысленного заявления, что их политика заключается в поддержке военных операций по возвращению утраченных территорий Украины. Ранее в США уточнили, что республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, должны изменить политику в отношении Украины. Также сообщалось, что Киев может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США не могут определиться с основной целью от вмешательства в конфликт на Украине и это может привести к большим жертвам. Об этом заявил британский офицер военной разведки Фрэнк Ледвидж. «Давно пора США (и, следовательно, НАТО и их союзникам) сформулировать свои цели и оказать соответствующую поддержку. Невыполнение этого требования может привести к бесцельному конфликту с огромными и ненужными человеческими жертвами. <…> В настоящее время США не смогли сформулировать свои военные цели», — пишет офицер в газете The Guardian. Также Ледвидж отдельно отмечает неопределенность американской позиции в отношении конфликта на Украине. В качестве подтверждения своих мыслей он предлагает три тезиса формулировки конфликта со стороны США. Изначально президент США Джо Байден заявлял, что российский президент Владимир Путин не может оставаться у власти. Соответственно первая цель, которую США ставят в ходе своего вмешательства — смена режима в РФ. Далее в США заявляли, что хотят в целом ослабить Россию. Об этом говорил министр обороны США Ллойд Остин. После в Вашингтоне вновь сменили риторику и заявили, что целью спецоперации является помощь Украине в столкновении с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркивал, что цель заключается в помощи в возвращении территорий, но при этом Блинкен не включая в число этих территорий Крым и большую часть Донбасса. Далее авторы издания акцентируют внимание на том, что цели США противоречат друг-другу. В случае ослабления России, США нужно наоборот поддерживать эскалацию конфликта как можно дольше, используя для этого армию РФ. И тогда речи о помощи в возвращении территорий Украине не стоит. В другом же случае, подчеркивается внимание американских властей к территориальной целостности Украины. А именно — к частичной целостности. Обозреватель Фрэнк Ледвидж подчеркивает, что США ни разу не делали четкого и недвусмысленного заявления, что их политика заключается в поддержке военных операций по возвращению утраченных территорий Украины. Ранее в США уточнили, что республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, должны изменить политику в отношении Украины. Также сообщалось, что Киев может начать использовать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot уже к весне 2023 года.