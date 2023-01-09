Newsweek: республиканцев США предостерегли от «медвежьей услуги» Украине

10 января 2023 в 05:14 Размер текста - 17 +

Республиканцам не стоит поддерживать инициативу по финансированию Украины, считают эксперты Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, должны коренным образом изменить политику в отношении Украины. Сейчас они могут поддерживать Киев, согласовав свою политику с курсом президента США, или же попытаться найти новый курс развития, который учитывает реалии конфликта. Об этом заявили вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и старший научный сотрудник Центра обновления Америки доктор философии Сумантра Маитра. «Первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер», — заявили Маитра и Колдуэлл в статье для американского новостного журнала Newsweek . Согласно их мнению, курс, взятый президентом США Джо Байденом на поддержку Киева, не является для Вашингтона по-настоящему выгодным, поскольку ведет к финансовым издержкам страны. Ранее в Белом доме призвали не ждать сокращения поддержки Украины в 2023 году. Согласно заявлению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, американский Конгресс уже рассчитывает многомиллиардные бюджеты, которые будут выделены на военную помощь Вооруженным силам Украины, передает RT.

Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей Конгресса США, должны коренным образом изменить политику в отношении Украины. Сейчас они могут поддерживать Киев, согласовав свою политику с курсом президента США, или же попытаться найти новый курс развития, который учитывает реалии конфликта. Об этом заявили вице-президент по внешней политике организации Stand Together Дэн Колдуэлл и старший научный сотрудник Центра обновления Америки доктор философии Сумантра Маитра. «Первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который все сильнее опасается, что поддержка Украины примет неограниченный характер», — заявили Маитра и Колдуэлл в статье для американского новостного журнала Newsweek. Согласно их мнению, курс, взятый президентом США Джо Байденом на поддержку Киева, не является для Вашингтона по-настоящему выгодным, поскольку ведет к финансовым издержкам страны. Ранее в Белом доме призвали не ждать сокращения поддержки Украины в 2023 году. Согласно заявлению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, американский Конгресс уже рассчитывает многомиллиардные бюджеты, которые будут выделены на военную помощь Вооруженным силам Украины, передает RT.