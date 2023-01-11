Пригожин и бойцы ЧВК «Вагнер» спустились в соляную шахту в Соледаре

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В соляной шахте были найдена запасы украинского оружия, сообщил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли в соляной шахте Соледара схрон украинского оружия. Об этом сообщает RT.

«На видео показано, как бойцы ЧВК и их руководитель Евгений Пригожин находятся в захваченной шахте, расположенной ближе к западным окраинам Соледара. В шахте были найдены схроны украинских войск с боеприпасами», — говорится в материале.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под контроль всю территорию Соледара. Он уточнил, что при взятии города участвовали только бойцы его подразделения. Информацию о количестве пленных появится в течение одного дня, передает RT. С 24 февраля Россию проводит спецоперацию на Украине.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» нашли в соляной шахте Соледара схрон украинского оружия. Об этом сообщает RT. «На видео показано, как бойцы ЧВК и их руководитель Евгений Пригожин находятся в захваченной шахте, расположенной ближе к западным окраинам Соледара. В шахте были найдены схроны украинских войск с боеприпасами», — говорится в материале. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ взяли под контроль всю территорию Соледара. Он уточнил, что при взятии города участвовали только бойцы его подразделения. Информацию о количестве пленных появится в течение одного дня, передает RT. С 24 февраля Россию проводит спецоперацию на Украине.
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