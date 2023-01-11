WSJ: аналитики Запада и Украины призвали ВСУ уйти из Бахмута пока не стало поздно

Аналитики Запада и чиновники Украины призывают ВСУ выйти из города Бахмут пока это позволяет ситуация на фронте. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.
«Некоторые из аналитиков Запада и чиновников Украины утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать», — говорится в материале. В материале уточняется, что ВСУ потеряли силы для весеннего наступления на это направлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на соледарском и бахмутском направлениях. 22 декабря Командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Он считает, что этот участок фронта опасный и малоперспективный. Позже Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал Бахмут самой горячей точкой на фронте. Об этом сообщает RT.
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Аналитики Запада и чиновники Украины призывают ВСУ выйти из города Бахмут пока это позволяет ситуация на фронте. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal. «Некоторые из аналитиков Запада и чиновников Украины утверждают, что имеет смысл отойти на новую линию обороны на высотах западнее Бахмута, пока такой отход еще можно организовать», — говорится в материале. В материале уточняется, что ВСУ потеряли силы для весеннего наступления на это направлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Сейчас самые активные боевые действия идут на соледарском и бахмутском направлениях. 22 декабря Командующий ВСУ Валерий Залужный настоятельно рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому вывести войска из Бахмута. Он считает, что этот участок фронта опасный и малоперспективный. Позже Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов назвал Бахмут самой горячей точкой на фронте. Об этом сообщает RT.